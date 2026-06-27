La actividad del Grupo J de la Copa Mundial 2026 termina este 27 de junio con el enfrentamiento entre las selecciones nacionales de Jordania y Argentina. Este compromiso marca el cierre de la primera fase para ambas escuadras, las cuales se presentan en el terreno de juego con realidades diametralmente opuestas dentro de la clasificación general. Por un lado, el combinado sudamericano busca ratificar su dominio absoluto en el sector y avanzar a la siguiente ronda con paso perfecto, consolidando su estatus en el torneo. Por el otro, el equipo asiático llega a este tercer partido sin unidades, con la firme intención de mejorar su registro estadístico y ofrecer una presentación digna antes de concluir esta etapa de la justa mundialista. El encuentro resulta fundamental para definir las posiciones finales de un grupo donde las selecciones de Austria y Argelia, ambas con tres puntos, también compiten directamente por asegurar un boleto a la fase eliminatoria del certamen.

¿Cómo llegan Jordania y Argentina?

El representativo de Argentina se presenta a este compromiso como el líder indiscutible y absoluto del Grupo J. Después de disputar sus primeros dos encuentros del calendario, la escuadra albiceleste acumula un total de seis puntos, producto de dos victorias consecutivas en el certamen. Su rendimiento en el terreno de juego ha sido sumamente destacado, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Hasta el momento, registran cinco goles a favor y han logrado mantener su portería completamente imbatida con cero goles en contra, lo que les otorga una favorable diferencia de goles de +5. Este balance estadístico les permite afrontar el último duelo de la fase de grupos con la tranquilidad de liderar el sector.

En contraste directo, la selección de Jordania ocupa actualmente la cuarta y última posición del mismo grupo. El equipo asiático no ha logrado sumar unidades tras sufrir dos derrotas en sus primeras dos presentaciones mundialistas. A nivel estadístico, han conseguido vulnerar el arco rival en dos ocasiones, pero su sector defensivo ha permitido cinco anotaciones en contra, resultando en una diferencia de goles de -3. Ante este complejo panorama numérico, el conjunto jordano buscará plantear un partido sumamente ordenado para intentar rescatar un resultado positivo frente al líder del grupo.

Dónde ver EN VIVO el partido Jordania vs Argentina del Mundial 2026

El encuentro entre Jordania y Argentina, correspondiente a la tercera jornada del Grupo J del Mundial 2026, se disputará el 27 de junio de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Dallas, en Dallas. En territorio mexicano, la transmisión EN VIVO de este compromiso, que será determinante para el desenlace del Grupo J, estará disponible de manera exclusiva a través de streaming.

Fecha y hora: sábado 27 de junio, 20:00 horas

sábado 27 de junio, 20:00 horas Estadio: Estadio Dallas, Dallas

Estadio Dallas, Dallas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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