En un choque de alta tensión y dramatismo disputado en la Perla Tapatía, la Selección de España se impuso 1-0 ante Uruguay. Este agónico resultado no solo otorga tres puntos de oro a los europeos, sino que marca la dolorosa y anticipada eliminación del cuadro sudamericano de la Copa del Mundo 2026.

El fin del sueño celeste

La urgencia de sumar unidades obligó a Uruguay a salir con todo su arsenal en busca del arco rival, pero la histórica "garra charrúa" chocó de frente contra un bloque defensivo ibérico infranqueable. A pesar de los constantes intentos por igualar el marcador y mantener vivas sus esperanzas en el torneo, la falta de contundencia en la última zona del campo terminó por dictar su sentencia. Con esta derrota, el conjunto uruguayo se despide del certamen mundialista en la primera fase.

Dominio español y control táctico

España demostró una vez más su capacidad para gestionar los tiempos y el ritmo del partido. Apelando a su tradicional juego de posesión y circulación rápida del balón, España logró encontrar el espacio necesario para marcar el único tanto del encuentro. Esta anotación garantizó la victoria y permitió a los europeos controlar los embates desesperados del rival durante la recta final de los noventa minutos, apagando cualquier intento de rebelión sudamericana.

El desenlace del Grupo H

El 1-0 definitivo sacude por completo las matemáticas del Grupo H. Mientras la escuadra española celebra un triunfo que la afianza de cara a la etapa de los dieciseisavos de final, Uruguay se ve obligado a hacer las maletas de manera prematura. Este desenlace subraya el implacable nivel de exigencia del actual formato mundialista, donde cada error se paga caro y no hay segundas oportunidades para los equipos que no logran sumar en los momentos críticos.

NG