El cuadro de Austria cumplió con su objetivo y calificó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras empatar 3-3 con Argelia, en el cierre de actividades del Grupo J.

El encuentro se disputó en el Estadio de Kansas City, que registró un lleno para presenciar este compromiso .

Austria abrió el marcador al minuto 28 con un tanto de Marko Arnautovic. Sin embargo, antes del descanso, al 45', Rafik Belghali igualó el marcador para enviar el partido empatado al medio tiempo.

En la segunda parte continuaron las emociones. Al 55', Marcel Sabitzer volvió a poner en ventaja a los austriacos, pero la respuesta argelina fue inmediata y, al 60', Riyad Mahrez firmó el 2-2.

Ya en el tiempo de compensación, al 90+3', Mahrez marcó su doblete y le dio la ventaja momentánea al conjunto africano. No obstante, Austria reaccionó y, al 90+6', Sasa Kalajdzic apareció para establecer el definitivo 3-3.

Con este resultado, Austria llegó a cuatro puntos y se quedó con el segundo lugar del Grupo J .

Por su parte, Argelia terminó en la tercera posición del sector, también con cuatro unidades, y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

SV

