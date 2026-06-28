La actividad de la fase de eliminación directa arranca este domingo con los 16avos de final del Mundial 2026. Las selecciones que lograron sobrevivir a la ronda de grupos inician su camino sin margen de error, en una jornada donde los encuentros podrán seguirse a través de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales.

El duelo que inaugura esta etapa enfrenta a dos escuadras que rompieron los pronósticos. Sudáfrica, que sorprendió al clasificar como segundo lugar del Grupo A con cuatro puntos, se mide ante Canadá, conjunto que también amarró el subliderato en el Grupo B. Este choque representa una oportunidad histórica para ambas naciones de consolidarse como las grandes revelaciones del certamen y avanzar a los octavos de final.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 28 de junio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Sudáfrica vs Canadá | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles | 13:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Tiempo del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

Criterios de desempate en rondas de eliminación directa

En la ronda de 16avos de Final del Mundial 2026, si un partido termina empatado tras los 90 minutos de tiempo regular, se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Si el marcador sigue igualado, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

A diferencia de lo que ocurre en la fase de grupos de la presente Copa del Mundo, en esta fase de eliminación directa no existen empates; siempre debe haber un ganador para avanzar de ronda.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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