Juego de estrellas de la LMB: Los mexicanos defienden la corona frente a los internacionales

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se prepara para celebrar uno de los eventos más importantes y esperados de su calendario con la realización del Juego de Estrellas 2026, una cita que reunirá a las principales figuras del circuito en un encuentro dedicado al espectáculo y al reconocimiento del talento que compite en el campeonato.

La Selección Internacional llegará al Juego de Estrellas con Justin Turner, el pelotero más votado, como su principal referente ofensivo y con Robinson Canó desempeñando el papel de capitán honorífico. El conjunto, dirigido por el experimentado Lorenzo Bundy, estará conformado principalmente por jugadores estadounidenses, con Sultanes de Monterrey y Toros de Tijuana como las organizaciones que más elementos aportan al roster. Su objetivo será tomar revancha frente al representativo mexicano comandado por Benjamín Gil.

El duelo estelar de la LMB 2026 marcará el regreso del formato de Mexicanos contra Extranjeros, implementado por primera vez el año pasado. En aquella edición, la novena nacional se impuso para quedarse con el triunfo, por lo que el conjunto internacional buscará igualar la balanza en esta nueva edición.

La sede elegida para este juego será Monterrey, Nuevo León, ciudad que alberga a los Sultanes de Monterrey, una de las organizaciones con mayor tradición e historia dentro del circuito. El Walmart Park será el escenario de todas las actividades, consolidándose nuevamente como uno de los recintos más modernos y con mayor capacidad del país para recibir un evento de esta magnitud.

Monterrey volverá a convertirse en el centro de atención del beisbol nacional al recibir a las principales figuras que militan en la LMB.

ROSTER

Selección Mexicana

Catchers

Ricardo Valenzuela (Guerreros)

Dean Nevárez (Algodoneros)

Infielders

Henry Urrutia (Conspiradores)

Juan Carlos Gamboa (Diablos Rojos)

Jasson Atondo (Olmecas)

Rodolfo Amador (Acereros)

Alan Trejo (Acereros)

Samar Leyva (Pericos)

Albert Lara (Algodoneros)

Mateo Gil (Charros)

Roberto Valenzuela (El Águila)

Ramiro Peña (Sultanes)

Víctor Mendoza (Sultanes)

Outfielders

Julián Ornelas (Diablos Rojos)

Maikel Serrano (Rieleros)

Juan Mora (Acereros)

Luis González (Acereros)

Pitchers

Davis Reyes (Toros)

Daniel Martínez (Toros)

Manny Bañuelos (Sultanes)

Zac Grotz (Charros)

Gabriel Ponce (Dorados)

Alexis Vera (Sultanes)

Gerardo Reyes (Diablos Rojos)

Roel Ramírez (Toros)

Miguel Aguilar (Charros)

Ariel Gracia (Tigres)

Jesús Cruz (Leones)

Carlos Morales (Bravos)

Cuerpo técnico

Benjamín Gil - Manager

Estrellas LMB

Catchers

Carlos Pérez (Diablos Rojos)

Webster Rivas (Caliente)

Infielders

Seth Beer (Olmecas)

Juan Santana (Guerreros)

Robinson Canó (Diablos Rojos)

Justin Turner (Toros)

Yangervis Solarte (Conspiradores)

Thairo Estrada (Saraperos)

Gustavo Núñez (Sultanes)

Jermaine Palacios (Bravos)

Gabriel Cancel (Bravos)

Josh Lester (Sultanes)

Outfielders

Yunior Severino (Olmecas)

Hernán Pérez (Toros)

Harold Ramírez (Tecos)

Ángel Reyes (Rieleros)

Kyle Garlick (Charros)

Pitchers

Stephen Tarpley (Sultanes)

Kurt Heyer (Charros)

Antonio Santos (Pericos)

Noah Skirrow (Toros)

Brett de Geus (Toros)

Chits Ellis (Sultanes)

Cam Robinson (Rieleros)

Dan Kubiuk (Piratas)

Colten Brewer (Leones)

Jimmy Cordero (Olmecas)

Jonathan Aro (El Águila)

Tomohiro Anraku (Diablos Rojos)

Cuerpo técnico