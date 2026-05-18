El Mundial 2026 de la FIFA ya se encuentra a la vuelta de la esquina y no cabe duda de que México, como sede, será uno de los lugares especiales para disfrutar de la máxima competencia a nivel de futbol de selecciones varoniles. En ese sentido, una de las actividades que destaca es la de las transmisiones gratuitas de partidos en plazas públicas, festivales, caravanas, eventos y, por supuesto, el Zócalo de la Ciudad de México.

En México, se prepara una red nacional de espacios públicos destinados a celebrar la experiencia del Mundial a millones de aficionados nacionales e internacionales que se encontrarán en el país, pero que no tendrán la posibilidad de ingresar a uno de los tres estadios del país que albergarán partidos de esta competencia. En dicha estrategia participarán autoridades federales, gobiernos estatales, organizaciones locales e incluso, iniciativa privada.

Los FIFA Fan Festivals se instalarán en las tres ciudades sede de la Copa del Mundo 2026. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán el centro particular de nuestro país para disfrutar de la competición. A continuación te describimos cada uno de los espacios para que puedas disfrutar del que prefieras o el que te quede cerca de acuerdo con tu vivienda y desplazamientos en el momento.

Zócalo de la Ciudad de México

Principal punto de reunión para los aficionados al futbol en México. El espacio por si solo cuenta con una capacidad estimada de hasta 60 mil personas. Por ello, se dispondrá de una pantalla cercana a los 500 metros cuadrados, esta será una de las proyecciones más grandes del mundo para este tipo de eventos deportivos. Hay que señalar que en este espacio no existirá la venta de alcohol.

Plaza de la Liberación de Guadalajara

El FIFA Fan Festival de Guadalajara abrirá los 39 días de la celebración del Mundial, de los cuales 34 tendrán partidos y cinco no tendrán actividad mundialista, aunque también contaremos con oferta para que la gente pueda asistir. El horario de apertura será de aproximadamente una hora u hora y media antes de cada partido, no obstante, los horarios certeros serán publicados en la página oficial.

No se requiere ningún tipo de registro y el acceso es completamente libre y gratuito.

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Para acompañar la transmisión del partido habrá una oferta gastronómica importante e incluso habrá venta de alcohol.

Montserrat Hidalgo, Host City Officer GDL 2026, y Andrés Labán, director del FIFA Fan Festival Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Parque Fundidora de Monterrey

En la capital de Nuevo León se espera una afluencia de personas de hasta 30 mil asistentes diarios en días de transmisión de partidos y hasta de 130 mil personas durante conciertos de gran formato vinculados a la expansión de la experiencia del Mundial.

Procura estar revisando las redes sociales de cada sede para disfrutar de todas las actividades aledañas a la transmisión de los partidos. Recuerda que la agenda está cargada desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026 y se incluyen transmisiones deportivas, conciertos, presentaciones culturales y distintas actividades turísticas.

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OB