Con el Mundial cada vez más cerca, Guadalajara ya comienza a respirar futbol en cada rincón. La ciudad se prepara para convertirse en uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo de 2026, no solo por los partidos que albergará, sino también por la experiencia que busca ofrecer a miles de aficionados que llegarán desde distintas partes del mundo. El Centro Histórico, uno de los sitios más emblemáticos de la Perla Tapatía, será el corazón de esta celebración con el FIFA Fan Festival , un espacio que durante 39 días promete reunir pasión, cultura, música, tradición y entretenimiento en un ambiente completamente familiar y gratuito.

Pantallas gigantes, más de 100 partidos transmitidos, gastronomía típica de Jalisco, actividades culturales, espectáculos y una ciudad volcada al ambiente mundialista forman parte de un proyecto que busca dejar huella tanto en los visitantes internacionales como en los propios tapatíos. La intención, aseguran los organizadores, es que el Mundial no solo se juegue en el estadio, sino también en las calles, plazas y en la vida cotidiana de Guadalajara.

Montserrat Hidalgo, Host City Officer GDL 2026, y Andrés Labán, director del FIFA Fan Festival Guadalajara, compartieron detalles sobre la magnitud del evento , la logística, el acceso gratuito y todas las experiencias que acompañarán una de las celebraciones más importantes que ha vivido la ciudad en los últimos años.

¿Cómo se vive la cuenta regresiva rumbo al Mundial en Guadalajara?

MH: “La realidad es que estamos muy emocionados. Ya estamos a punto de iniciar el torneo, el 11 de junio y, por supuesto, también decirles que vamos a tener un fan festival muy festivo, lleno de gastronomía y tradiciones, pero también mostrando toda la innovación y el entretenimiento que existen aquí en Jalisco. Estamos emocionados de poder recibirlos aquí”.

¿Cómo funcionarán los horarios del FIFA Fan Festival?

AL: “Los horarios varían de acuerdo con el día. Tenemos jornadas muy diferentes: hay días de cuatro partidos y otros de un solo juego. El fan festival abrirá los 39 días, de los cuales 34 tendrán partidos y cinco no tendrán actividad mundialista, aunque también contaremos con oferta para que la gente pueda asistir.

“Los horarios normalmente variarán entre una hora y hora y media antes del primer partido. Hay días en los que abriremos más temprano, por ejemplo, el 11 de junio, cuando esperamos mucha gente y podríamos abrir hasta dos o tres horas antes. El cierre también dependerá del día de la semana y del último partido, pero en promedio será una hora después de que termine.

“Les sugerimos revisar el sitio web con los horarios oficiales, porque ahí viene detallado el horario de apertura y cierre de cada día”.

¿Se van a transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo?

AL: “Tendremos prácticamente todos los partidos. La única excepción puede darse en la última etapa de la fase de grupos, porque hay encuentros simultáneos. Estamos revisando un tema técnico, ya que contamos con cinco pantallas: tres en el escenario principal y dos pantallas de apoyo.

“Estamos evaluando si la experiencia permite dividir señales y transmitir dos partidos al mismo tiempo. Si no resulta óptimo, nos iremos con el partido más prioritario. Lo que sí garantizamos es que siempre habrá al menos uno de esos encuentros. Fuera de eso, todos los partidos hasta la final serán transmitidos”.

¿Será necesario registrarse o comprar boletos para poder acceder?

MH: “No se requiere ningún tipo de boleto ni registro para acceder al Fan Festival de Guadalajara y, además, será totalmente gratuito. Así que, del 11 de junio al 19 de julio, la entrada será completamente libre y gratuita.

“Como lo mencionaba, la recomendación es revisar los horarios en los que estará abierto, los partidos programados y las rutas de transporte público para planear bien su llegada y su visita, además de disfrutar todo el Centro Histórico”.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

¿Qué podrán encontrar los aficionados dentro del Fan Festival?

AL: “Dentro del perímetro que tenemos en el fan festival, lo principal son los partidos y la transmisión en un formato que no estamos acostumbrados a ver todos los días. La pantalla y todo lo que se vive alrededor del centro será el primer gran atractivo.

“Vamos a transmitir más de 100 partidos, donde básicamente la experiencia audiovisual será fundamental. Aunado a esto, la oferta gastronómica complementará muy bien toda la experiencia futbolística.

“Tendremos una oferta que combina lo que normalmente vemos en nuestros eventos, pero también una propuesta cultural y tradicional muy representativa de Guadalajara, Jalisco y México, con tortas ahogadas, tacos y otros platillos.

“Además, habrá opciones internacionales dependiendo de los países que jueguen y de la afluencia esperada, como ramen y banderillas coreanas, porque sabemos que Corea tendrá una presencia importante.

“Y, como tercer punto, todo el tema cultural. Tendremos un programa cultural y de entretenimiento complementario a los partidos, donde también habrá una representación fuerte del ámbito cultural y artístico de Guadalajara”.

¿Quiénes serán los artistas invitados y espectáculos en vivo?

MH: “Esa noticia todavía no la podemos revelar al cien por ciento, pero sí podemos decirles que tanto en el Fan Festival como en toda la ciudad habrá una oferta de entretenimiento a la altura del Mundial en Guadalajara.

“Toda esa información la van a poder consultar en nuestras redes sociales, donde estamos como arroba GDL 2026, además de nuestra página de Internet y un canal de WhatsApp en donde podrán resolver todas las dudas que tengan”.

¿Cómo impactará el evento al Centro Histórico y a los comercios locales?

MH: “La buena noticia para los comercios que están alrededor del fan festival es que será un polo natural de atracción de turistas y visitantes.

“La experiencia gastronómica no estará centralizada dentro del fan festival; al contrario, invitamos muchísimo a que recorran todo el Centro Histórico y visiten los lugares tradicionales que llevan años ofreciendo toda esta maravillosa oferta gastronómica de Jalisco.

“La idea es que no solamente nos quedemos con el evento como tal, sino que entendamos que es una experiencia territorial en el Centro Histórico de Guadalajara y que, por supuesto, tendrá un impacto positivo en la economía local”.

¿Habrá venta de productos tradicionales tapatíos y una tienda oficial de FIFA?

AL: “Tendremos venta de productos oficiales. Habrá dos tiendas oficiales de FIFA, un poco por la naturaleza de cómo están distribuidos los espacios, donde estará disponible gran parte del catálogo de productos oficiales”.

¿Se venderá alcohol dentro del festival en Guadalajara?

MH: “Claro que queremos tener una fiesta muy responsable, pero también sabemos que uno de los símbolos que nos caracteriza a nivel mundial en Jalisco es el tequila y, por supuesto, tendremos presencia de marcas muy representativas, además de patrocinadores del evento. También habrá cerveza.

“Lo que queremos es invitar a todos a disfrutar con mucha emoción, pero también con mucha responsabilidad, porque es una fiesta familiar”.

¿Qué otras dinámicas y experiencias habrá para los aficionados?

AL: “Ya lo mencionaban: el tema principal es el futbol. Tendremos muchísimos partidos y una agenda muy cargada. Lo dividiría en dos partes.

“Dentro del perímetro, además de la oferta futbolística y gastronómica, estarán todas las activaciones de patrocinadores oficiales de FIFA y también de la ciudad. Habrá entretenimiento en el escenario y actividades alrededor de él, así que siempre habrá movimiento y experiencias complementarias a los partidos.

“El segundo punto es toda la oferta que existe fuera del perímetro, dentro del Centro Histórico. El hecho de que sea un evento de libre acceso y con reingreso permite que la gente pueda entrar, ver un partido, salir a visitar un museo o comer afuera y regresar después para seguir disfrutando.

“Eso hace que la experiencia se amplíe muchísimo más allá del perímetro del festival y abarque todo el Centro Histórico de Guadalajara”.

¿Cuál será el límite de acceso para los aficionados al Fan Fest?

MH: “Ojalá lleguen muchos aficionados de otros países, pero todos tendrán que formarse igual que nosotros los mexicanos. Tenemos un acceso completamente libre y gratuito.

“Les recomendamos planear bien a qué hora llegar y utilizar el transporte público. El aforo máximo simultáneo dentro del cuadrante del FIFA Fan Festival será de 18 mil personas, pero, como lo menciona Andrés, habrá reingreso.

“Si en algún momento Protección Civil nos indica que no se puede permitir el acceso porque el aforo está lleno, la recomendación es recorrer un poco el Centro Histórico y regresar minutos después para intentar ingresar nuevamente.

“Como les digo, es libre y gratuito: el primero que llegue será el primero en entrar, sin importar su nacionalidad”.

AL: “Es un evento pensado para recibir mucha gente de fuera de México y de Guadalajara, pero también se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno y de mucha gente de Guadalajara para que suceda para la gente de aquí.

“No tenemos prioridad para aficionados extranjeros. La oferta está balanceada para tener una muestra representativa de México, pero también diversidad para que la gente local pueda ir dos o tres veces sin repetir la misma experiencia.

“Sí tenemos un enfoque hacia los visitantes, pero también uno muy fuerte para que Guadalajara viva el Mundial”.

¿Será diferente la actividad los días que juegue la Selección Mexicana?

AL: “Básicamente no habrá algo diferente; seguiremos con la oferta complementaria habitual para todos los partidos. Obviamente le daremos una importancia especial a México por ser México y creo que la misma gente hará que el ambiente se viva distinto.

“Seguiremos con la misma oferta cultural y de entretenimiento que tendremos el resto de los días. Lo que probablemente hará diferentes esas jornadas será un aforo un poco más saturado, pero sobre todo la vibra y la pasión de ver jugar a México”.

¿Habrá traslados específicos desde diferentes puntos de la ciudad para llegar al Fan Fest? ¿Habrá extensión de horario en el transporte público?

MH: “Van a escuchar información sobre ‘rides’, ‘shuttles’ y camiones, pero todo eso está pensado específicamente para el estadio.

“Sabemos que el Centro Histórico de Guadalajara está perfectamente conectado con transporte público y la recomendación es utilizar las líneas 1 y 3 del Tren Ligero.

“También tendremos zonas específicas para taxis tradicionales y de plataforma, además de estaciones de MiBici muy cercanas.

“Hay estacionamientos alrededor del Centro Histórico, pero lo que les pedimos es priorizar el transporte público y los accesos peatonales, porque si normalmente ya es complicado encontrar estacionamiento en el centro, con un evento de esta magnitud lo será mucho más”.

MH: “Habrá rutas especiales de SITEUR, que también estarán publicadas en su página de Internet y en nuestras redes sociales, donde estaremos replicando toda la información”.

¿Cuál es la invitación y el mensaje para los lectores y aficionados al futbol interesados en conocer el FIFA Fan Festival?

AL: “Dense la oportunidad de asistir. No ha existido un evento de esta duración ni de este alcance. Lo primero que les diría es que se den la oportunidad de vivirlo.

“Tomen precauciones con los horarios, revisen el clima porque tendremos calor y lluvias, y también consulten la lista de artículos permitidos y prohibidos para garantizar que la experiencia sea positiva desde que llegan hasta que se van”.

MH: “Guíense siempre de la información oficial que está en nuestras redes sociales, en la página de Internet y en los canales de WhatsApp.

“En ningún momento se venderán boletos para el fan festival porque será totalmente de acceso libre y gratuito.

“Tenemos la gran fortuna de ser una sede donde el festival estará abierto durante 39 días y, si están buscando un lugar para vivir el Mundial, Guadalajara definitivamente es su mejor opción”.

SV

