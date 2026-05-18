Aaron Rodgers no se retira: Steelers anuncia que se queda un año más en el equipo de la NFL

Los Pittsburgh Steelers hicieron oficial este lunes 18 de mayo un movimiento que busca asegurar la estabilidad de su ofensiva. La franquicia anunció la renovación del contrato de Aaron Rodgers, quien a sus 42 años no se retira y continuará liderando al equipo desde los controles.

El acuerdo vincula al mariscal de campo californiano por una temporada más en el equipo de la NFL. Según las estimaciones financieras reveladas, el nuevo contrato ronda los 25 millones de dólares, una cifra que refleja la confianza absoluta de la directiva en su capacidad física.

Un resurgimiento notable tras dejar a los New York Jets

El camino del veterano quarterback hacia esta millonaria renovación no fue sencillo. Aaron Rodgers llegó a la organización de Pensilvania en 2025 como agente libre, buscando redención tras un paso deslucido y lleno de dudas con los New York Jets.

Su adaptación al sistema ofensivo de los Pittsburgh Steelers fue inmediata y silenció a sus detractores. Durante la temporada 2025, demostró que su brazo derecho sigue siendo uno de los más educados de toda la NFL, disipando cualquier cuestionamiento sobre su nivel competitivo actual.

Los registros estadísticos de su primera campaña con el equipo negro y oro son contundentes. El pasador lanzó para 3 mil 222 yardas, conectó 24 pases de touchdown y cuidó el balón de manera excepcional, sufriendo apenas siete interceptaciones en todo el año.

Los números históricos que respaldan el nuevo contrato de Aaron Rodgers

Más allá de su rendimiento reciente, la trayectoria del jugador justifica cada dólar invertido en este nuevo acuerdo. En sus 21 temporadas como profesional, ha construido un currículum impecable que lo perfila directamente hacia el Salón de la Fama.

Hasta la fecha, Aaron Rodgers acumula un total de 66 mil 274 yardas por pase en temporada regular. Además, ha sumado 527 anotaciones aéreas, consolidándose firmemente como uno de los mariscales de campo más prolíficos y eficientes en la historia del futbol americano.

Su vitrina personal incluye cuatro codiciados premios MVP (Jugador Más Valioso), un galardón que certifica su dominio absoluto en la liga durante más de dos décadas. Estos reconocimientos individuales son el respaldo perfecto para la decisión tomada por la gerencia deportiva.

Puntos clave de la renovación en Pittsburgh

Para entender la magnitud de este movimiento, aquí detallamos los aspectos más relevantes del anuncio oficial de los Steelers:

El factor económico: Un contrato de un año por 25 millones de dólares, equilibrando el riesgo natural por su edad con la recompensa de su innegable talento.

Un contrato de un año por 25 millones de dólares, equilibrando el riesgo natural por su edad con la recompensa de su innegable talento. Liderazgo comprobado: Su rol como capitán durante 2025 fue fundamental para unificar el vestidor y guiar el desarrollo de los jugadores más jóvenes.

Su rol como capitán durante 2025 fue fundamental para unificar el vestidor y guiar el desarrollo de los jugadores más jóvenes. Eficiencia intacta: Su ratio de 24 anotaciones contra solo siete entregas de balón demuestra una toma de decisiones de élite.

Su ratio de 24 anotaciones contra solo siete entregas de balón demuestra una toma de decisiones de élite. Impacto inmediato: Su llegada transformó por completo la dinámica ofensiva del equipo tras su amarga salida de Nueva York.

El impacto de la noticia en redes sociales

El anuncio oficial, difundido a primera hora a través de la cuenta de X de la franquicia, generó una ola de reacciones inmediatas. Los aficionados destacaron la importancia de mantener la continuidad en la posición más crítica y compleja del juego.

Las estadísticas oficiales confirman que Aaron Rodgers mantiene métricas muy superiores al promedio general. Su capacidad para leer las defensivas rivales antes del centro y ejecutar bajo presión sigue intacta, un factor determinante para competir al más alto nivel.

Con esta firma, Steelers resuelve su principal incógnita de cara al futuro a corto plazo. Ahora, el enfoque de la directiva se centrará en rodear al experimentado pasador con las armas ofensivas necesarias para la próxima temporada.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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