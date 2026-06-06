El Mundial 2026 ya está aquí. Hoy, el renovado Estadio Azteca abre sus puertas para el México vs. Sudáfrica, un evento histórico que ha transformado por completo a la capital mexicana; en esta nota te presentamos en imágenes cómo luce.

La Ciudad de México respira fútbol en cada rincón. Las calles aledañas al recinto de Tlalpan lucen abarrotadas de aficionados con camisetas verdes, banderas multicolores y cánticos que resuenan por toda la calzada principal.

Este escenario, conocido por la FIFA como Estadio Ciudad de México por motivos comerciales, presenta una fachada modernizada. Las enormes pantallas exteriores proyectan imágenes de los jugadores, elevando la expectativa de todos los asistentes.

El interior del inmueble impresiona con sus nuevas butacas ergonómicas y zonas de hospitalidad de primer nivel. La remodelación respetó la esencia histórica del lugar, pero añadió tecnología de punta para garantizar mayor comodidad.

Así luce en imágenes el Estadio Azteca

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Selección Mexicana se alista previo al duelo internacional

La Selección Mexicana llega a este compromiso con la enorme presión de ser local ante su gente. Los dirigidos por el cuerpo técnico nacional buscarán imponer condiciones desde el primer minuto de juego.

Por su parte, el equipo de Sudáfrica reconoció la cancha la tarde de ayer bajo un clima templado. Los visitantes mostraron asombro ante la majestuosidad del estadio y la imponente altitud de la metrópoli.

Los operativos de seguridad comenzaron desde la madrugada con un despliegue sin precedentes. Miles de elementos resguardan los accesos principales para garantizar un flujo ordenado y proteger a los asistentes locales e internacionales.

El transporte público, en especial el Tren Ligero, opera a su máxima capacidad desde temprana hora. Las autoridades recomiendan anticipar los traslados para evitar contratiempos en las avenidas antes del esperado silbatazo inicial.

Puntos clave para los asistentes

Si tienes boleto para este histórico encuentro, existen detalles cruciales que debes considerar antes de salir de casa. La organización del torneo estableció reglas estrictas para el ingreso seguro al recinto deportivo.

Llega temprano: Las puertas abren cuatro horas antes.

Las puertas abren cuatro horas antes. Fan ID: Documento digital obligatorio.

Documento digital obligatorio. Cero efectivo: Solo pagos con tarjeta.

Solo pagos con tarjeta. Clima: Lleva impermeable por posible lluvia.

La zona del Fan Fest instalada en el centro de la ciudad también congrega a miles de personas. Quienes no consiguieron entrada podrán vivir la pasión del torneo en pantallas gigantes con sonido envolvente.

Este partido marca un hito imborrable en la historia del deporte mundial. El coloso de Santa Úrsula se convierte en el único recinto del planeta en albergar tres fases iniciales de Copas del Mundo.

¿Cuándo jugará México contra Sudáfrica?

La Selección Mexicana, como país coanfitrión, encabeza el Grupo A, compartiendo sector con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

De acuerdo con información de esta casa editorial, la Jornada 1 del Mundial 2026 iniciará el jueves 11 de junio con el partido inaugural:

México vs Sudáfrica: 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO