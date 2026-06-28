Al concluir la fase de grupos de la Copa Mundial, un total de 22 futbolistas pertenecientes a clubes de la Liga MX tuvieron actividad con seis selecciones nacionales, acumulando tres mil 548 minutos de juego durante los primeros tres encuentros del torneo, de acuerdo con un informe difundido por la Liga BBVA MX.

De los 26 jugadores del futbol mexicano que fueron convocados para disputar el certamen, cuatro no tuvieron participación en esta etapa. Los elementos con minutos representaron a las selecciones de México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Uruguay y Panamá.

Participación por Selecciones

La Selección Mexicana fue la que contó con mayor presencia de futbolistas de la Liga MX. En total, 12 jugadores integraron la convocatoria y sumaron mil 677 minutos. Roberto Alvarado fue el jugador con mayor actividad, al disputar 285 minutos, seguido por Raúl Rangel con 282 y Jesús Gallardo con 219. También vieron acción Israel Reyes, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Gilberto Mora, Guillermo Martínez, Armando González y Alexis Vega. Carlos Acevedo fue convocado, pero no tuvo minutos.

Ecuador registró tres futbolistas provenientes de la Liga MX, quienes acumularon 587 minutos. Pedro Vite fue el de mayor participación con 303 minutos, mientras que Enner Valencia jugó 248 y Jackson Porozo 36.

Por Colombia, Camilo Vargas disputó los 305 minutos posibles en la fase de grupos, mientras que Willer Ditta permaneció sin actividad. Estados Unidos contó con Alejandro Zendejas, quien participó durante 22 minutos.

Uruguay tuvo cuatro convocados de clubes mexicanos. Sebastián Cáceres lideró el grupo con 313 minutos, seguido por Brian Rodríguez con 61 y Rodrigo Aguirre con ocho. Santiago Mele no tuvo participación.

Panamá aportó cuatro futbolistas de la Liga MX que sumaron 575 minutos. Édgar Bárcenas registró 272, José Luis Rodríguez acumuló 251 e Ismael Díaz participó durante 52. Adalberto Carrasquilla fue convocado, pero no ingresó al campo.

Los 14 clubes aportadores

En total, 14 clubes de la Liga MX aportaron al menos un jugador a la fase de grupos del Mundial. América fue el equipo con más representantes, seguido por Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pumas, Pachuca, Atlas, Juárez, León, Mazatlán FC, Rayados, Santos Laguna, Tijuana y Tigres, reflejando la presencia del futbol mexicano en la primera ronda de la Copa del Mundo.

NG