La Copa del Mundo entra en su fase decisiva y, sin duda, el encuentro más atractivo de los Dieciseisavos de Final será el que protagonizarán Países Bajos y Marruecos en Monterrey . Dos selecciones que han mostrado argumentos para ilusionar a sus aficionados y que buscarán mantener vivo el sueño mundialista en un duelo que promete ser intenso y muy disputado.

Países Bajos quiere confirmar su candidatura

Países Bajos llega con la intención de reafirmar su condición de candidato al título. El conjunto neerlandés ha mostrado un fútbol sólido, basado en el control del balón, la presión alta y la capacidad de sus jugadores para desequilibrar en los últimos metros.

Cody Gakpo, Frenkie de Jong y Virgil van Dijk son las principales figuras de Países Bajos en la actual justa mundialista. Gakpo lidera el ataque con su capacidad goleadora, De Jong marca el ritmo del mediocampo y Van Dijk aporta liderazgo y solidez en la defensa.

Marruecos busca otra hazaña mundialista

Del otro lado estará una selección de Marruecos que continúa consolidándose como una de las grandes protagonistas del fútbol internacional. Después de su histórica actuación en Qatar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Mundial, los Leones del Atlas han mantenido una identidad basada en el orden táctico, la intensidad defensiva y la velocidad para salir al contragolpe.

Con jugadores de la calidad de Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y Brahim Díaz, el conjunto africano confía en volver a competir de igual a igual frente a una selección europea y demostrar que su crecimiento no fue producto de la casualidad.

Choque de estilos en Monterrey

En territorio regio se espera un interesante choque de estilos . Países Bajos buscará asumir el protagonismo mediante la posesión del balón y la elaboración de sus ataques, mientras que Marruecos apostará por el desequilibrio de sus futbolistas para sorprender en las transiciones.

Aunque el conjunto neerlandés parte con un ligero favoritismo por la profundidad de su plantilla y su experiencia en instancias de eliminación directa, Marruecos ha demostrado en los últimos años que tiene la capacidad de neutralizar a rivales de mayor jerarquía y competir bajo presión.

SV