El Estadio Akron, hogar de las Chivas y que operará como Estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo, se somete a una profunda transformación para cumplir con los estándares de la FIFA. El inmueble albergará un total de cuatro partidos del Mundial de 2026, incluyendo el segundo compromiso de la fase de grupos de la Selección Mexicana. Los trabajos se centran en la tecnología del campo, la conectividad y la hospitalidad.Uno de los ejes centrales de la remodelación es la cancha, donde se busca ofrecer el mejor terreno de juego posible para las figuras mundiales.Para los más de 45 mil asistentes y la prensa internacional, las mejoras se enfocan en la conectividad y las instalaciones:Los vestidores y las áreas técnicas también fueron acondicionadas para el confort de los equipos:Los vestidores cuentan con un espacio amplio y con lugares individuales, además de un salón dedicado a la charla táctica y áreas de trabajo para el cuerpo médico.Los últimos pasos antes de la Copa del Mundo ya están marcados:En marzo de 2026, el estadio acogerá dos partidos de repechaje. En mayo de 2026, las llaves del inmueble serán entregadas formalmente a la FIFA, momento en que el Estadio Guadalajara estará completamente listo para la fiesta mundialista.