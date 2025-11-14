Como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026, la Selección Mexicana continúa midiéndose ante rivales de alto nivel. Este sábado enfrentará a su similar de Uruguay en Torreón.

Los dirigidos por Javier Aguirre buscarán poner fin a una racha negativa ante la escuadra charrúa, que en los últimos tres enfrentamientos ha goleado al conjunto mexicano.

El historial entre México y Uruguay

El duelo más reciente se disputó en junio de 2024 en el Mile High Stadium de Denver, Colorado, donde Uruguay se impuso 4-0 con un hat-trick de Darwin Núñez y otra anotación de Facundo Pellistri. Aquel equipo mexicano era dirigido por Jaime Lozano.

En competencias oficiales, México y Uruguay han protagonizado choques memorables en torneos mundialistas y sudamericanos. Destacan el triunfo mexicano 2-1 en la Copa América 2001 y la victoria uruguaya 1-0 en el Mundial de Sudáfrica 2010, resultado que les permitió avanzar a octavos de final.

La última vez que México se impuso a Uruguay fue el 6 de junio de 2016, en el State Farm Stadium de Phoenix, donde el equipo tricolor venció 3-1 al cuadro charrúa en la Copa América. Diego Godín abrió el marcador para los uruguayos, pero un autogol de Álvaro Pereira, seguido por tantos de Rafa Márquez y Héctor Herrera, le dieron la vuelta al partido y aseguraron el triunfo mexicano.

Destaca la convocatoria de México

Entre las novedades de la convocatoria aparecen los regresos de Jorge Ruvalcaba, Fidel Ambriz y Obed Vargas, todos previamente llamados por Javier Aguirre. También destaca la presencia de Armando González, quien recibe su primera convocatoria con la selección mayor.

Ruvalcaba debutó con el tricolor en enero, marcando un gol en un amistoso ante el Inter de Porto Alegre durante la gira por Sudamérica. Por su parte, Obed Vargas y Fidel Ambriz tuvieron su debut con la selección en 2024: Vargas ante Estados Unidos en Guadalajara y Ambriz frente a Bolivia, previo a la Copa América.

"La Hormiga" es el único futbolista de esta lista que no había tenido participación en un proceso previo de Selección Mexicana, más allá de un microciclo en septiembre de 2025.

Entre los aspectos que Javier Aguirre podría trabajar en este partido se encuentra la posibilidad de probar a Armando González como centrodelantero, ya sea solo o acompañando a Raúl Jiménez, en busca de un complemento para el atacante del Fulham. También evaluará el desempeño del goleador de Chivas.

Otro punto a observar será el funcionamiento de Fidel Ambriz y Obed Vargas en el mediocampo, con miras a encontrar opciones que puedan suplir a jugadores como Edson Álvarez y Erick Lira.

Asimismo, Jorge Ruvalcaba podría competir por un lugar como extremo izquierdo, aprovechando la baja de Alexis Vega por lesión.

¿Cuándo es el partido México vs Uruguay?

El duelo entre México y Uruguay será el penúltimo del 2025, previo al inicio del año mundialista. El partido se disputará el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora del centro de México).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF