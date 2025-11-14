Shakira no pudo con sus millones romper una tradición del Santos

En una entrevista de ESPN MX, Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, reveló detalles inéditos sobre la cantante colombiana Shakira, quien no pudo romper una "sagrada" tradición en territorio del equipo de futbol.

Irarragorri contó sobre la visita de la Selección Mexicana y Uruguay al Territorio Santos Modelo rumbo al partido de Fecha FIFA en el Estadio Corona. El directivo compartió que existe una tradición “sagrada” en la que solo el equipo, y nadie más, puede entrar a una instalación dentro del estadio; ni siquiera la aclamada cantante Shakira ha podido ingresar. Aquí te contamos los detalles.

Irarragorri contó que existe un lugar dentro de las instalaciones del Territorio Santos Modelo al que no solo la selección nacional y la de Uruguay no ha podido entrar, sino tampoco grandes artistas de talla internacional como Luis Miguel, Emmanuel, Mijares y Shakira, se trata del vestidor del equipo.

El vestidor sagrado del territorio de Santos

De acuerdo a Aleco, sus visitantes pueden disfrutar de las instalaciones de Santos; sin embargo, no pueden abrir las puertas del vestidor.

“Nosotros abrimos las puertas a que pueda tanto nuestra selección como la de Uruguay venir y, bueno, disfrutar de estas instalaciones… Ese vestidor es único… Está cerrado para el Tri incluso. Está cerrado para todos; tienes que mantener ciertas cosas, y eso es algo que hemos mantenido desde 2009”, expresó Irarragorri.

Por otro lado destacó que sus visitantes serán bienvenidos en el vestidor de visita y podrán conocerlo más a fondo. Asimismo resaltó que lo han adaptado también para con un sistema de iluminación.

"Creo que avala un trabajo de 2009, con una visión que encabezó mi papá para construir este complejo, y te deja un buen sabor de boca", expuso el presidente de Santos.

Santos no será sede del Mundial 2026

Aleco también compartió que, a pesar de que Santos no será sede para el Mundial 2026, podrá tener la posibilidad de recibir una selección durante 30 días.

"Al final del día al hacer el mundial Canadá, México y Estados Unidos, todos conocen que solamente podía haber tres sedes, pero tenemos el team base camp y hacia eso podemos trabajar", expresó.

