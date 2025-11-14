La Selección Mexicana Sub-17 logró una auténtica hazaña en la Copa del Mundo de Qatar al eliminar en penales (5-4) a Argentina y avanzar a los Octavos de Final. El Tricolor fue de menos a más durante el encuentro y, con un doblete de Luis Gamboa y la destacada actuación de Santiago López en la tanda decisiva, aseguró su pase a la siguiente ronda.

La Selección Mexicana comenzó el encuentro desconectada y con pocas asociaciones futbolísticas. Argentina aprovechó ese desconcierto inicial para adueñarse de la pelota, imponer el ritmo y dominar desde los primeros minutos, lo que dejó a México con un primer tiempo cuesta arriba.

La presión albiceleste rindió frutos muy pronto. En una jugada prefabricada tras un tiro de esquina, Felipe Esquivel tocó en corto hacia el borde del área, donde Ramiro Tulián sacó un disparo colocado que abrió el marcador y puso el 1-0.

Con el paso del tiempo, México continuó sin claridad ofensiva y fue superado por las constantes llegadas argentinas, que mantuvieron al Tricolor replegado.

Sin embargo, hacia el cierre del primer tiempo, el equipo mexicano comenzó a mostrar signos de reacción. En un cobro de esquina, Ian Olvera conectó un sólido remate de cabeza que obligó a Alber Castelau a desviar; el balón todavía pegó en el travesaño, ahogando el grito de gol mexicano.

El despertar de México en la segunda parte

La segunda mitad marcó el despertar de México. Apenas iniciado el complemento, Ian Olvera envió un centro al segundo poste, donde apareció Luis Gamboa para rematar de cabeza y empatar el encuentro 1-1.

El impulso tricolor no se detuvo. Con carácter y determinación, México le dio la vuelta al marcador. En un tiro libre, Félix Contreras recentró de cabeza para Gamboa, quien nuevamente apareció en el área para firmar el 1-2.

No obstante, cuando parecía que México se llevaría el triunfo en tiempo regular, Argentina encontró su recompensa por insistir hasta el final. En un tiro de esquina, el arquero mexicano Santiago López tuvo una mala salida, situación que Fernando Closter aprovechó para empujar el balón y sellar el 2-2 que mandó el partido a definirse desde la tanda de penales.

El arquero mexicano Santiago López inclinó la balanza en la tanda de penales, después de atajar el primer cobro de penal de Gastón Bouhier y, tras cuatro cobros efectivos de los futbolistas mexicanos, fue el mismo portero de la Selección Mexicana quien le dio el pase a México a la siguiente ronda.

