Así se mueve el mercado de la Liga MX rumbo al Apertura 2026

A escasos días de que la Liga MX se vuelva a poner en marcha con el Apertura 2026, varios equipos han tomado forma con refuerzos importantes y bajas significativas con la única intención de formar un plantel más competitivo para conseguir el tan ansiado título a final de la temporada.

Sin embargo, con el Mundial 2026 todavía en desarrollo, los movimientos del mercado veraniego han sido ligeramente discretos, por lo que se espera que, con la eliminación de la Selección Mexicana de la competencia pueda haber más anuncios oficiales en los próximos días. Mientras que eso sucede, en EL INFORMADOR, te presentamos los fichajes más destacados y las salidas más trascendentes hasta el momento.

Toluca

El equipo de Antonio Mohamed ha presentado movimientos interesantes en días recientes con las bajas confirmadas de Sebastián Córdova y Mauricio Isaís. Sobre todo, si se tiene en cuenta que este par de jugadores tuvieron poco protagonismo en su paso con el club escarlata, por lo que sus salidas le permitieron al director técnico salir a buscar futbolistas que pudieran tener un rol más influyente en el plantel.

Por ello, Erick Gutiérrez y Víctor “Pocho” Guzmán fueron anunciados como nuevos jugadores del Toluca para el Apertura 2026. Después de recientemente vestir las camisetas de Chivas y Pachuca, respectivamente, ambos futbolistas vuelven a reencontrarse y llegan con los Diablos para recuperar su nivel y aportar en un mediocampo que es muy competido.

Rayados

Tras el desastre que resultó ser su Clausura 2026, Monterrey desea volver a ser un equipo temible y respetado. Además de la incorporación de Matías Almeyda como su entrenador, la Pandilla también presentó en días anteriores al atacante uruguayo Diego Rossi como su refuerzo para el próximo torneo.

Por el contrario, las bajas confirmadas, hasta el momento, son las de Sergio Canales y Anthony Martial, este último con un paso muy intrascendente, ya que jamás pudo marcar la diferencia con el conjunto regio.

Atlas

Los académicos son uno de los equipos que más movimientos han realizado en el presente mercado veraniego. Primero, anunciaron las bajas de varios futbolistas como Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos. Mientras que Rober Pier, Mateo García y Gustavo del Prete tampoco entran en planes para la siguiente campaña.

En tanto que, se oficializaron las llegadas del caboverdiano Luis Henriques “Duk”, Luis Esteves y Milton Valenzuela. También se espera que en las próximas horas pueda anunciarse la incorporación del marroquí Ryan Mmaee y la posible llegada del mexicano Jorge Sánchez.

Chivas

Luego de confirmarse las llegadas de Erick Gutiérrez y Yael Padilla con Toluca y Tijuana, respectivamente, desde el interior del Rebaño se pronostican más salidas como la de Gilberto Sepúlveda, quien se estaría convirtiendo en futbolista de los Bravos de Juárez. Aunque todo parece encaminado a que el zaguero central irá en calidad de préstamo, aún no hay nada oficial.

Del otro lado, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda son los dos únicos refuerzos anunciados de cara al Apertura 2026, por ahora. Los dos jugadores arribaron con el Guadalajara en compra definitiva y potencializarán el ataque y mediocampo rojiblanco.

América

Hasta hoy, el conjunto azulcrema ha sido de los clubes con los movimientos más discretos en esta ventana de fichajes. Santiago Baños, presidente deportivo del club, ha mencionado que están en búsqueda de cuatro refuerzos, entre ellos Luis Chávez, a quien intentarán repatriar al futbol mexicano.

Entre las bajas que han tenido, llaman la atención las de Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, quienes llegaron al equipo el torneo anterior a petición de André Jardine, aunque tras su destitución, se entiende que no entren en planes bajo las órdenes de Guillermo Almada. Asimismo, Néstor Araujo y Jonathan Dos Santos también finalizaron su relación laboral con las Águilas.

Pumas

Tras el subcampeonato, los Pumas y Efraín Juárez decidieron separar sus caminos, por lo que Esteban Solari ocupará el lugar del estratega mexicano con la intención de superar la campaña histórica que realizaron los universitarios.

Aunque, las llegadas de Cristian “Chicote” Calderón y Sebastián Córdova no ilusionan en demasía, sobre todo, por el nivel con el que arriban al plantel auriazul.

NG