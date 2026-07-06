Toros y Diablos marcan el paso rumbo a la recta final de la temporada regular de la LMB

A nueve series de que concluya la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2026, dos equipos han logrado despegarse del resto gracias a una combinación de pitcheo dominante y una ofensiva explosiva que los coloca como los principales candidatos al campeonato, siendo estos los Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México.

Toros de Tijuana: El dominio desde la lomita

Los fronterizos continúan como líderes de la Zona Norte y, además, poseen la mayor cantidad de triunfos de toda la liga con récord de 45-20. El éxito de los Toros se ha cimentado principalmente desde la lomita, donde presumen la mejor efectividad colectiva de carreras limpias permitidas con 3.32.

A ello se suma que son el equipo que menos carreras ha permitido en la campaña, con apenas 227, reflejo de una rotación y un cuerpo de relevistas que han respondido durante toda la temporada. De manera individual, Daniel Martínez encabeza el departamento con una sobresaliente efectividad de 2.03, consolidándose como uno de los lanzadores más consistentes del circuito.

Diablos Rojos del México: Poderío ofensivo sin freno

En la Zona Sur, los Diablos Rojos dominan con marca de 41-25 gracias a una ofensiva que ha impuesto condiciones. La novena escarlata lidera la LMB con 513 carreras anotadas y también encabeza el departamento de jonrones con 103, siendo el único equipo que ha superado la barrera de los 100 cuadrangulares.

Franklin Barreto es actualmente el máximo productor de carreras de la competencia con 68 impulsadas, mientras que Julián Ornelas es el pelotero que más veces ha cruzado el plato al acumular 70 anotaciones.

Charros de Jalisco: De más a menos en el momento crítico

En contraste, los Charros de Jalisco atraviesan un momento complicado. La escuadra tapatía ha ido de más a menos en las últimas semanas y perdió el segundo lugar de la Zona Norte para descender hasta la cuarta posición con 34 victorias y 31 derrotas, luego de ser rebasada por Sultanes de Monterrey y Caliente de Durango.

Los jaliscienses no pudieron quedarse con ninguna de sus dos series más recientes frente a Durango y Dorados de Chihuahua, este último ubicado en el último lugar del sector norte con récord de 25-41, por lo que deberán reaccionar rápidamente si quieren recuperar terreno rumbo a la postemporada.

NG