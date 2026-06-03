¿Dónde ver las finales de la NBA Spurs vs. Knicks?: La batalla por el Larry OBrien

Los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York son los protagonistas de una nueva contienda por el codiciado trofeo Larry O’Brien y el anillo de campeón, el que podría ser el sexto en la historia de los texanos o el tercero para los de la Gran Manzana, pero el primero para la gran mayoría de esta generación de basquetbolistas, mientras que la NBA, en una era de competitividad, tendrá un campeón diferente por octavo año en fila.

Será un reencuentro tras la disputa de las finales que estelarizaron ambas franquicias en 1999, en las que las espuelas consiguieron el primer título de cinco en su historia de la mano de “el Almirante” David Robinson y un novato Tim Duncan en cinco partidos, en tanto que para los neoyorquinos fueron las últimas a las que llegaron hasta esta temporada, lo hicieron en aquella ocasión como octavos sembrados. Patrick Ewing no pudo jugar las finales por una lesión contra los Pacers y también contaban con Latrell Sprewell, Allan Houston y Rick Brunson, padre de Jalen Brunson, actual figura de los Knicks.

Todo arranca este miércoles en San Antonio, que será el escenario de la contienda por primera vez desde 2014 y también el segundo, el viernes. La serie viaja a Manhattan para los otros dos juegos obligados el lunes y miércoles, mientras que de ser necesarios, el quinto duelo será el sábado 13, el sexto el martes 16 y el séptimo el viernes 19.

Comenzar la serie en casa implica una gran responsabilidad para los Spurs, que no han podido ganar los dos primeros partidos de locales en ninguna de las tres series de estos playoffs y hay una diferencia considerable de cansancio. La quinteta del Oeste terminó el sábado una serie de siete partidos, mientras que los Knicks no juegan desde el lunes de la semana pasada.

Victor Wembanyama tiene que seguir con el rol protagónico que ha tomado en la postemporada, ya que mucha de la estrategia de Mitch Johnson lo involucra a él, mientras que el estado anímico de sus compañeros también se contagia por sus sensaciones en la duela, por lo que el Jugador Defensivo del Año tiene que salir en plan grande en los dos costados.

Vienen de enfrentar a un equipo con una clara referencia en ataque y el plan de partido puede ser similar: que Brunson no sea el que tome el balón y dejar que el resto de neoyorquinos falle, pero también deben aparecer los actores secundarios como Stephon Castle, De’Aaron Fox y Devin Vassell para tratar de imponer su ritmo de juego.

Del lado de los Knicks, tanto el Thunder como los Timberwolves y Trail Blazers (en menor medida estos dos) dejaron en evidencia una de las claves para frenar a los de El Álamo: que Wembanyama esté alejado de la pintura en la medida de lo posible y jugar físico, algo en lo que son buenos con Karl-Anthony Towns y Mitchell Robinson. Será importante para bajar la velocidad de los partidos e imponer condiciones defensivas en la pintura y el perímetro, mientras que Jalen Brunson debe tomar las riendas ofensivas.

Son dos equipos que no estaban en el pronóstico de todos para estar aquí, pero prometen una final intensa y fuerte que consagrará solo a uno de los bandos llenos de estrellas.

Calendario de las finales de la NBA

Juego 1: Knicks vs. Spurs / 03 junio 18:30 hrs. / AT&T Center, San Antonio

Juego 2: Knicks vs. Spurs / 05 junio 18:30 hrs. / AT&T Center, San Antonio

Juego 3: Spurs vs. Knicks / 08 junio 18:30 hrs. / Madison Square Garden, Nueva York

Juego 4: Spurs vs. Knicks / 10 junio 18:30 hrs. / Madison Square Garden, Nueva York

Juego 5*: Knicks vs. Spurs / 13 junio 18:30 hrs. / AT&T Center, San Antonio

Juego 6*: Spurs vs. Knicks / 16 junio 18:30 hrs. / Madison Square Garden, Nueva York

Juego 7*: Knicks vs. Spurs / 19 junio 18:30 hrs. / AT&T Center, San Antonio

Los juegos serán transmitidos por ESPN.

*En caso de ser necesario.

