La Liguilla del Torneo Clausura 2026 finaliza una de las etapas más emocionantes este fin de semana. Con Chivas buscando una hazaña en casa y un Clásico Capitalino totalmente abierto, definir a los semifinalistas será cardíaco. Descubre qué marcador necesita cada equipo para mantener vivo el sueño del campeonato en la Liga MX.

El milagro rojiblanco y la ventaja regia: ¿Qué necesitan Chivas y Tigres?

El panorama para Chivas es complejo tras caer 3-1 en el partido de Ida de los Cuartos de Final. Dirigidos por Gabriel Milito, los tapatíos saltarán a la cancha del Estadio Akron este sábado 9 de mayo con la obligación de remontar ante su afición.

Para avanzar, el Guadalajara necesita ganar por una diferencia de al menos dos goles para empatar el global y clasificar por su mejor posición en la tabla, o ganar por tres para superar la eliminatoria directamente.

Por su parte, los Tigres tienen un escenario mucho más cómodo. A los regiomontanos les basta con ganar, empatar o incluso perder por un gol de diferencia para asegurar su lugar en las semifinales de la Liga MX.

La Máquina acaricia el boleto y los Zorros por la hombrada: ¿Qué necesitan Cruz Azul y Atlas?

La Máquina de Cruz Azul sacó una valiosa victoria de 3-2 en su visita al Estadio Jalisco. Ahora, de regreso en casa para el duelo de vuelta en el Estadio Banorte, tienen la mesa servida para clasificar.

A los cementeros les sirve cualquier victoria, un empate e incluso una derrota por un gol, ya que la posición en la tabla general les favorece en caso de un empate global.

En contraste, los rojinegros del Atlas llegan con la soga al cuello. Según los números, el equipo tapatío tiene la difícil misión de ganar por dos goles de diferencia como visitante si quiere robarle el boleto a los celestes y avanzar a la siguiente ronda.

Clásico capitalino en suspenso: ¿Qué necesitan Pumas y América?

El duelo entre Pumas y América se perfila como el más parejo de los cuartos de final, luego del empate 3-3 en el partido de ida. La serie se definirá el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, en un choque de pronóstico reservado.

Los universitarios llegan con la ventaja de la posición en la tabla, por lo que una victoria o incluso un empate por cualquier marcador les daría el pase a las semifinales del Clausura 2026.

Por su parte, las Águilas del América están obligadas a ganar para mantenerse con vida en la Liguilla, ya que cualquier empate o derrota favorecerá a Pumas, debido a que el criterio de desempate en esta instancia es la posición en la clasificación general.

La ventaja de los Tuzos y el reto de los Diablos Rojos: ¿Qué necesitan Pachuca y Toluca?

Finalmente, en la otra llave, el actual bicampeón Toluca busca remontar la serie ante Pachuca. Los Tuzos llegan con ventaja al duelo definitivo, por lo que los Diablos Rojos están obligados a conseguir una victoria contundente para mantenerse con vida en el Clausura 2026.

Tras imponerse 1-0 en el partido de ida de los cuartos de final, Pachuca tiene el panorama a su favor rumbo al encuentro de vuelta. Los hidalguenses avanzarán a semifinales si ganan, empatan o incluso si pierden por un gol de diferencia, ya que el empate en el marcador global les favorece por su mejor posición en la tabla general.

Por su parte, Toluca necesita ganar por dos o más goles para darle la vuelta a la serie y asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Los Cuartos de Final de Vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se disputarán entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, con una jornada decisiva que podrá seguirse a través de distintas opciones de transmisión. Los aficionados tendrán la posibilidad de ver los encuentros por televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales, dependiendo de cada partido, lo que permitirá no perder detalle de una de las fases más intensas de la Liguilla.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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Consulta la programación aquí: Dónde ver EN VIVO la Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

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