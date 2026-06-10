La Liga MX reveló el calendario oficial del Torneo Apertura 2026, una edición que cuenta con el regreso del Atlante a la Primera División y por un inicio que coincidirá con la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ello, los aficionados ya pueden conocer cómo se desarrollará la competencia y cuáles serán los encuentros más esperados del certamen.Si no quieres perderte ningún detalle, aquí encontrarás las fechas destacadas del torneo y el calendario completo de todos los partidos del Apertura 2026, para que sigas de cerca cada jornada desde el silbatazo inicial hasta la definición del campeonato.El pitazo inicial del Torneo Apertura 2026 está programado para el próximo jueves 16 de julio.Esta fecha no es casualidad, ya que las autoridades del futbol mexicano han diseñado un calendario para no opacar ni interferir con la gran final de la Copa del Mundo 2026, pues el domingo 19 de julio no habrá ningún partido programado en el territorio nacional.¿La razón? Ese mismo día se disputará el partido por el título mundial en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar de ambos eventos sin tener que elegir entre su equipo local y el evento de la FIFA.El partido que abrirá el telón será un choque lleno de nostalgia. El Necaxa recibirá en el Estadio Victoria al Atlante, el regreso oficial de los Potros de Hierro al máximo circuito después de 12 años de ausencia.Ese mismo jueves, los Xolos de Tijuana le harán los honores a los Tigres en el Estadio Caliente, mientras que el viernes 17 de julio, el actual campeón, Cruz Azul, comenzará la defensa de su corona visitando al Atlético de San Luis.En lo que respecta a los equipos tapatíos, Atlas será el primero en entrar en acción cuando visite a León el viernes 17 de julio en el Estadio Nou Camp, mientras que Chivas hará su debut el sábado 18 de julio al recibir a Pachuca a las 19:00 horas en la casa del Rebaño.Para este Apertura 2026, la Liga MX ha decidido mantener la fórmula clásica y más justa deportivamente hablando. Solo los ocho mejores equipos de la tabla general al término de las 17 jornadas avanzarán de forma directa a la Liguilla.Esto obliga a los clubes a mantener un nivel competitivo desde el primer minuto, ya que no habrá margen de error ni repechajes de última hora.La Fase Regular se extenderá desde el 16 de julio hasta el 22 de noviembre.Durante este periodo, los equipos tendrán que sortear diversos obstáculos, incluyendo una pausa obligada del 4 al 13 de agosto para disputar la fase de grupos de la Leagues Cup.Además, el torneo contará con ventanas internacionales por Fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre.Para aliviar la carga física de los jugadores, el calendario solo contempla una jornada doble, la cual será la Jornada 13, a disputarse los días 20 y 21 de octubre.Para que vayas apartando las fechas y organizando las reuniones con amigos, aquí te presentamos los partidos más atractivos y de mayor rivalidad que nos regalará el semestre.La Fiesta Grande del futbol mexicano comenzará el 25 de noviembre con los duelos de Cuartos de Final, extendiéndose hasta el 29 del mismo mes.Las Semifinales están pactadas para jugarse entre el 2 y el 6 de diciembre.Sin embargo, la Gran Final tiene dos escenarios posibles que mantienen a todos a la expectativa.Originalmente, los partidos por el título están programados para el jueves 10 y el domingo 13 de diciembre.Pero existe una excepción importante: si los Diablos Rojos del Toluca logran llegar a la Final, las fechas tendrán que modificarse.Debido a la participación del conjunto escarlata en la Copa Intercontinental de la FIFA, la serie definitiva de la Liga MX se recorrería al 24 y 27 de diciembre. ¡Podríamos tener un campeón en plena Nochebuena!-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF