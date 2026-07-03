Luego de que surgiera la posibilidad de modificar el horario del partido entre México e Inglaterra por el riesgo de tormenta eléctrica en la Ciudad de México, el tema no pasó desapercibido en el entrenamiento del conjunto europeo.

Los futbolistas Marcus Rashford y Morgan Rogers fueron cuestionados sobre ello y aseguraron que el plantel está preparado para afrontar cualquier decisión que tomen los organizadores y que el objetivo será el mismo: conseguir el pase a los cuartos de final.

“Para nosotros es lo mismo cómo nos preparamos para el juego. Tiene que seguir siendo el mismo objetivo y tenemos que estar enfocados y listos para cualquier cosa. Todos los jugadores y el staff estamos preparado para cualquier desafío. Obviamente no es lo ideal, pero no importa”, comentó Rashford.

“Solo es otro obstáculo para superar. Nosotros lo manejaremos como es, sea lo que sea. Cualquiera que esté en frente de nosotros, problema que enfrentemos o alguna cosa que podría ser un poco más difícil, solo vamos a atacarlo de frente y estaremos listos como el equipo que somos para hablar de lo difícil que puede ser y tratar de superarlo”, añadió Rogers.

La posible modificación del horario responde a varios factores como el pronóstico de tormenta eléctrica para la tarde del domingo en la capital del país, la seguridad en caso de celebraciones, pero también es que la nueva hora pactada podría favorecer la transmisión del encuentro en Europa, un punto que habría sido considerado por la FIFA, aunque el organismo todavía no hace oficial el ajuste.

De confirmarse el cambio, Inglaterra tendrá que afrontar el desafío adicional de jugar al mediodía en la altura de la Ciudad de México , un escenario al que los futbolistas mexicanos están mucho más habituados y que podría convertirse en un factor determinante durante el desarrollo del encuentro.

NG