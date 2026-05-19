Róber Pier, un español “a la tapatía”

La espera para la Copa del Mundo cada vez es más corta y desde que fueron anunciados los partidos para cada sede, que naturalmente hacen de la ciudad un epicentro para visitas internacionales, Guadalajara llama la atención por albergar un enfrentamiento que se perfila como uno de los más atractivos de la Fase de Grupos, entre España y Uruguay, lo que atrae aún más miradas como un destino para el turismo deportivo, pero también cultural.

Róber Pier, nacido en La Coruña, en la región de Galicia en España, es un zaguero que llegó a Guadalajara el verano pasado para enrolarse en las filas de los rojinegros del Atlas. Si bien ha cambiado de ciudad en su propio país, pasando de su lugar natal a Valencia o a Gijón, antes de aterrizar en México, platicó con El Informador de su adaptación, la ciudad y la experiencia que podrán vivir sus compatriotas que decidan cruzar el Atlántico este verano para ver a La Roja y deseen conocer más de la metrópoli que concentra la cultura popular nacional.

De España a Guadalajara

Pier llegó a México para disputar el Apertura 2025 con los rojinegros y comentó que su transición a México ha sido sencilla, al tener ventajas como el lenguaje y un ritmo de vida no tan diferente al ibérico. “No vengo de un país que hable otro idioma y eso ha sido sencillo. El estilo de vida no me ha cambiado tanto, se vive un estilo parecido al de España. Algunas expresiones sí me costaban un poquito, pero se cogen rápido”.

El gallego, que en España ha jugado en tres ciudades cercanas a las costas, destacó el clima de la Perla de Occidente, su primer aventura a mayor altura y alejada del mar. “Para mí el clima es una de las cosas que tiene la ciudad, es muy bueno todo el año. Coruña es un sitio más fresco, Valencia sí se asemeja un poco, pero he notado que los días aquí empiezan antes, entonces llegamos más temprano, aprovechamos más el día y en mi caso también, o termino antes, en ese sentido he adelantado mis horarios”.

“Hay muchas similitudes, en la arquitectura, las iglesias, catedrales, basílicas, hay cosas similares; creo que la gente también es muy de hacer vida en la calle, muy alegre, con ganas de celebrar siempre”, comparó Pier entre ambos lugares.

Un pedacito ibérico en la Perla Tapatía

Estando lejos de su país, entra la nostalgia por su gente, la cultura y, desde luego, la comida. “A mí me encanta la tortilla española, sobre todo en mi región, en Galicia es conocida y una de las mejores, eso sí lo echo de menos”.

Para su fortuna, en un mundo tan globalizado, ha encontrado formas de sentirse más cercano a sus raíces, aunque sea a la distancia. “Cuando podemos nos escapamos a algún restaurante español, hemos ido a un par. Aquí también conocimos, cerca de donde vivimos, en la zona, que también tiene jamón y cosas así muy españolas y aprovechamos”.

De guía gastronómico

Con algunos meses de experiencia viviendo en la ciudad, Pier lanzó las recomendaciones para aquellos españoles que vendrán a ver a su selección y aprovecharán unos días de vacaciones en territorio tapatío.

“Que le den una oportunidad a los tacos callejeros, eso seguro, que se atrevan, que seguro no decepcionan, que tengan cuidado y avisen con el picante que por ahí tienen un problema, a mí que me gusta, lo he disfrutado”, es parte de la recomendación gastronómica del jugador.

“Yo me atrevería con todos los platillos típicos, mi favorito es la carne en su jugo, a mí me encanta y no pica tanto. La torta ahogada también me gusta mucho, he comido que pican y que no pican y algo dulce la jericalla, muy típico de aquí que está muy bien”, complementó.

En cuanto al nivel de picante manejado en la cocina mexicana, lanzó una advertencia. “Es verdad, aquí comen mucho picante. Yo les diría que desconfiaran, que aunque digan que no pique que desconfíen, que se aseguren. Para ellos puede que no, pero sí pica”.

Lo imperdible de la zona

La Zona Metropolitana está llena de lugares de esparcimiento para todo público y todos los gustos y Róber Pier se ha enamorado de algunos puntos emblemáticos de la Perla Tapatía.

“Dentro de la ciudad he conocido el Centro Histórico, Zapopan, la zona un poco más moderna sobre todo los centros comerciales que tienen un poco de todo; tiendas, restaurantes, mucha vida, mucho ambiente. También me gustó mucho el Centro de Zapopan, la Basílica. Fuera de la ciudad destacaría Tequila, Chapala, Ajijic, creo que son zonas dignas de ir. Lo he disfrutado mucho”, comentó el español sobre otros lugares característicos.

La Guadalajara segura

Tras los acontecimientos de hace unos meses que dieron la vuelta al mundo, Pier habló de la situación de seguridad en Guadalajara y su cambio de la percepción cuando llegó.

“Cuando iba a venir tenía un poco esa imagen y creo que no se acerca nada a la realidad. Nosotros desde que estamos aquí no hemos sentido nada raro. Hemos paseado, ido a ciertos barrios y nunca nos ha pasado nada, de hecho se te olvida que se hablan esas cosas”

“Yo daría mucha tranquilidad, creo que además va a haber un ambiente muy bueno con el Mundial. Obviamente hay que tener ciertas precauciones, pero creo que la mayoría de los barrios por donde se va a mover todo el mundo van a estar muy seguros”.

La ciudad desde los ojos de Pier

Si bien los tapatíos sienten cariño y orgullo por su ciudad, que también es reconocida en el resto del país como una de gran importancia, la mirada de un extranjero complementa y resalta las virtudes de la urbe. “Creo que es una ciudad muy completa, es muy enorme, que tiene muchas zonas diversas con contrastes, zonas muy modernas, barrios con más encanto, artísticas y que el clima, la gastronomía es espectacular, además de la gente que es muy amable”, comentó Róber.

“Hay similitudes con ciertas ciudades. Madrid se podría asemejar en el sentido del tráfico, pero yo creo que eso hay en todas partes. Están arreglando muchas zonas, muy importante para la ciudad, el aeropuerto ahora ya han agilizado mucho esa zona y creo que va a mejorar mucho en ese sentido”, dijo Pier sobre una parte de la vida cotidiana.

