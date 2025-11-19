México cae un puesto en el ranking FIFA; EU le arrebata la cima regional

La FIFA ha anunciado este miércoles la Clasificación Mundial Masculina, que sigue liderada por España, seguida por Argentina, Francia e Inglaterra, y en la que Brasil sube dos puestos y se coloca quinta.

Entre las diez primeras, destaca el ascenso de Brasil, que sube dos puestos y se sitúa quinta a costa de Portugal, ahora sexta, y Países Bajos, séptima.

La parte negativa la protagoniza Italia, que sale del top 10 y es duodécima. La azzurra baja tres puestos tras la derrota en casa por 1-4 ante Noruega, que con este triunfo confirmó su plaza como una de las 42 selecciones clasificadas para el Mundial.

Croacia, décima, regresa a los diez primeros puestos aprovechando el tropiezo de Italia, mientras que en los cuatro primeros puestos repiten las mismas selecciones con respecto a la clasificación de octubre: España, Argentina, Francia e Inglaterra.

Otro de los grandes avances entre las selecciones en la parte alta de la tabla lo protagoniza una de las anfitrionas del próximo Mundial, Estados Unidos (14ª), que ha adelantado a otra de ellas, México (15ª), que baja un puesto. Ambos equipos son los mejores de la Concacaf en la clasificación.

Entre los 50 primeros puestos, resaltan las subidas de Nigeria (38ª) y Túnez (40ª), y por encima, el salto de Uzbekistán (50ª), que regresa al top 50 después de nueve años. La última vez que lo logró fue en octubre de 2016.

Además del equipo uzbeko, estas son las selecciones que pueden presumir de haber subido cinco escalones en la clasificación: Filipinas (136ª), Turkmenistán (137ª) y Malta (161ª).

Kosovo (80ª), al igual que en los meses anteriores, alcanza un nuevo récord histórico y tiene muchas posibilidades de terminar 2025 como la selección protagonista del mayor avance del año, informa la FIFA.

SV