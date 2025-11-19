Dónde ver EN VIVO el sorteo del repechaje al Mundial 2026

Ya están programados los próximos partidos para el torneo de repechaje en donde un total de 16 selecciones de la UEFA y siete equipos internacionales.

Desde Europa se dio a conocer a las siguientes elecciones que participaran en el sorteo de los lugares restantes que tiene la confederación europea: Irlanda, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Eslovaquia, Gales, Rumania, Macedonia del Norte, Suecia, Irlanda del Norte, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca y Kosovo.

Este jueves 20 se lleva a cabo el sorteo del repechaje intercontinental y los playoffs de UEFA. DIGITALHUB.FIFA.COM

Mientras que por otro lado se encuentra el torneo clasificatorio con combinados de Conmebol, Concacaf, AFC, CAF y OFC, que repartirá dos plazas.

Dentro del Repechaje Intercontinental , las selecciones que buscarán los últimos dos boletos al Mundial 2026 son: Bolivia, Nueva Caledonia, República del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

¿Dónde ver el sorteo de los playoffs UEFA y repechaje intercontinental de la Copa del Mundo?

Los sorteos arrancarán a las 06:00 horas de la CDMX / 7:00 horas ET, Colombia, Ecuador, Perú / 09:00 horas Argentina, Uruguay, Chile. El evento arrancará con las llaves para el torneo clasificatorio (repechaje intercontinental), seguido por los playoffs de UEFA.

Ambos sorteos se llevarán a cabo el jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza).

Puedes ver gratis el torneo a través de FIFA+, en el sitio ya es posible ver una cuenta regresiva que indica el inicio de la transmisión.

¿En qué consiste el repechaje?

El repechaje de la UEFA se disputa entre 16 selecciones, los 12 segundos lugares de la fase de grupos, además de los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en Nations League 2024/2025.

Las 16 selecciones se reparten en cuatro bombos para celebrar el sorteo de los cruces de las cuatro llaves, el mismo que se celebrará el próximo 20 de noviembre.

Cada llave constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, todo a partido único. Los cuatro ganadores de cada una de las rutas estarán clasificados a la Copa del Mundo 2026.

TG