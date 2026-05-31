Estadio Azteca: El coloso que custodia la memoria del futbol mundial

En el sur de la Ciudad de México, una estructura de concreto armado desafía al tiempo y resguarda los pasajes más significativos del balompié internacional. Inaugurado en mayo de 1966 y diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, el inmueble edificado sobre el suelo volcánico de Santa Úrsula Coapa se alista para una circunstancia inédita: convertirse en el primer escenario del planeta en albergar lo que no han podido Wembley o Maracaná: tres ceremonias de inauguración y tres ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA.

De cara a la justa de 2026, el recinto ha adoptado la denominación oficial de Estadio Ciudad de México debido a los lineamientos comerciales del organismo rector del futbol mundial. Sin embargo, en la memoria colectiva y en los registros de las ediciones de 1970 y 1986, su nombre original, Estadio Azteca, quedó grabado como el santuario donde las máximas figuras de este deporte alcanzaron la consagración definitiva. El próximo 11 de junio, el silbatazo inicial del encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica reactivará una cronología que acumula partidos históricos, goles irrepetibles y la coronación de los dos grandes mitos del siglo XX.

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Con la remodelación de su infraestructura técnica, la actualización de las zonas de prensa y la adecuación de sus accesos conforme a los requerimientos contemporáneos, el recinto se declara listo para reescribir su bitácora. El paso del Estadio Azteca de 1970 y 1986 al Estadio Ciudad de México de 2026 representa la continuidad de un legado que ninguna otra cancha posee. El próximo 11 de junio, cuando la selección anfitriona salte al campo para el juego inaugural ante Sudáfrica, el coloso no solo abrirá las puertas a un nuevo torneo, sino que reactivará el eco de los goles, las hazañas y las leyendas que habitan de forma permanente en sus tribunas.

Los cinco momentos cumbre en la historia del coloso

La trayectoria de este recinto no se mide únicamente en el volumen de cemento o en su capacidad de aforo, sino en los acontecimientos que transformaron el juego para siempre. A continuación, se detallan los cinco episodios más trascendentales ocurridos sobre su césped:

1-La consagración de Pelé y el "Futbol Arte" (1970)

El 21 de junio de 1970, el Estadio Azteca fue el testigo final de la consolidación de Edson Arantes do Nascimento "Pelé" y de la selección de Brasil, considerada uno de los mejores conjuntos de la historia. En la final ante Italia, que concluyó con un marcador de 4-1, Pelé abrió el marcador con un remate de cabeza que suspendió su figura en el aire de Santa Úrsula. Al finalizar el encuentro, la imagen del astro brasileño cargado en hombros por la afición local, portando un sombrero de charro, selló la obtención definitiva de la Copa Jules Rimet para la escuadra sudamericana y elevó al "10" a la categoría de leyenda absoluta del futbol.

2- El "Partido del Siglo": Italia vs. Alemania Federal (1970)

Cinco días antes de la final de 1970, el 17 de junio, el inmueble albergó la semifinal entre las selecciones de Italia y Alemania Federal. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, ambas escuadras protagonizaron una prórroga de 30 minutos donde se anotaron cinco goles bajo condiciones físicas extremas, incluyendo la participación del defensor alemán Franz Beckenbauer con el hombro dislocado y vendado. El marcador final de 4-3 en favor de los italianos quedó inmortalizado en una placa de bronce colocada en las afueras del estadio, la cual recuerda a los visitantes el haber sido sede del "Partido del Siglo".

3-La "Mano de Dios" (1986)

El 22 de junio de 1986, en el contexto de los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, Diego Armando Maradona protagonizó uno de los pasajes más polémicos del deporte. Al minuto 51, tras un desvío defensivo, el mediocampista argentino saltó junto al guardameta británico Peter Shilton y conectó el balón con el puño izquierdo para introducirlo en las redes. El cuerpo arbitral validó la anotación y, al término del compromiso, el propio futbolista instaló el concepto en la historia al declarar que el tanto se había marcado "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios".

4-El "Gol del Siglo" (1986)

Apenas cuatro minutos después de la polémica acción de la "Mano de Dios", el mismo Maradona ejecutó la obra cumbre de los mundiales. Recibió el esférico en propio terreno, de espaldas, y mediante un giro inició un recorrido de 60 metros en el que dejó en el camino a cinco futbolistas ingleses (Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher y Terry Fenwick) antes de amagar a Shilton y definir con la pierna izquierda. La acción, acompañada por la crónica histórica del relator Víctor Hugo Morales, fue designada oficialmente por la FIFA en el año 2002 como el "Gol del Siglo".

5-El gol y la celebración de Fernando Quirarte ante Bélgica (1986)

El 3 de junio de 1986, México debutó en su Copa del Mundo ante la selección de Bélgica ante un lleno espectacular en el graderío. Al minuto 23, tras el cobro de una falta por la banda izquierda a cargo de Tomás Boy, el defensor Fernando Quirarte se incorporó al ataque y conectó el esférico con la cabeza a primer poste para batir al guardameta Jean-Marie Pfaff. La anotación desató el festejo del zaguero, quien corrió hacia la línea de banda con los brazos abiertos y las manos extendidas, una imagen que retrató la comunión entre el equipo anfitrión y los miles de aficionados presentes en las tribunas, marcando el rumbo para la victoria final de 2-1 de la escuadra mexicana.

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