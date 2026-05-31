La marchista mexicana Alegna González continúa atravesando un gran momento deportivo tras proclamarse bicampeona de la prueba de 10 kilómetros del Gran Premio Internacional de Marcha de Madrid, competencia categoría Gold del circuito mundial World Athletics Race Walking Tour.

La originaria de Chihuahua se quedó con el primer lugar al completar el recorrido en un tiempo de 44:03 minutos , resultado que le permitió subir a lo más alto del podio en la capital española por segundo año consecutivo.

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La marcha hacia la victoria

La victoria no fue sencilla para la mexicana, ya que sostuvo una intensa batalla por el liderato con la peruana Evelyn Inga durante gran parte de la prueba . Fue en los últimos kilómetros donde González logró marcar la diferencia para asegurar el triunfo. Inga finalizó en la segunda posición con un registro de 44:16, mientras que la española Aldara Meilán completó el podio al detener el cronómetro en 44:46.

Con este resultado, Alegna sumó su tercer triunfo consecutivo durante su gira europea, confirmando el excelente nivel que sostiene de cara a sus próximos compromisos internacionales. Previamente, la mexicana se había impuesto en las competencias de Río Maior, Portugal, y La Coruña, España, ambas disputadas sobre la distancia de medio maratón .

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La mexicana, clasificada al Campeonato Mundial de Atletismo de Beijing 2027

Tras concluir su actividad en Europa, González regresará a Chihuahua para continuar con su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde buscará mantenerse entre las principales figuras de la marcha continental.

Además, la atleta ya cuenta con la marca de clasificación para el Campeonato Mundial de Atletismo de Beijing 2027, por lo que continuará su proceso de trabajo con la mirada puesta en llegar en las mejores condiciones a la máxima cita del atletismo.

"A pesar de la dura competencia por el calor, me sentí bien mentalmente y pude ganar. Ahora debo centrarme en el próximo gran reto, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 1 de agosto", declaró la mexicana tras la competencia.

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FF