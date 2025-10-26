Con un ritmo impecable y la experiencia acumulada a lo largo de la temporada, Alex Márquez hizo gala de un control absoluto de la carrera, logrando un nuevo y holgado triunfo mientras Pedro Acosta y Joan Mir completaron el podio del Gran Premio de Malasia.

Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) arrasó este domingo en Sepang, firmando una victoria incontestable que dejó claro quién mandaba en pista. El subcampeón del mundo tomó el mando desde el segundo giro y no soltó el liderazgo en ningún momento, imponiendo un ritmo imposible de seguir para sus rivales. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) terminó segundo tras una intensa lucha con Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), quien se vio obligado a retirarse a pocos giros del final por un problema técnico. De esta manera, Joan Mir (Honda HRC Castrol) completó el podio.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) tomó la punta de la carrera al inicio, por delante de Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), que intentó superar a Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Sin embargo, el subcampeón respondió rápidamente y volvió a colocarse por delante del ‘37’. En el transcurso de la segunda vuelta, el español de Gresini hizo lo propio con ‘Pecco’ para asumir el mando de la carrera.

A casi un segundo se situaba Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), con Joan Mir (Honda HRC Castrol) completando las cinco primeras posiciones. Mientras tanto, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), en plena lucha por el tercer lugar de la general, rodaba decimotercero en un fin de semana más complicado de lo habitual para el piloto italiano.

Alex Márquez imponía un ritmo endiablado en las primeras vueltas, lo que le permitió abrir una ventaja de casi un segundo. La emoción y la pelea crecían exponencialmente a sus espaldas, con Bagnaia y Acosta inmersos en una serie de rebases electrizantes en los que ninguno cedía.

En la parte trasera, la carrera parecía romperse con Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) y las Honda de Johann Zarco (Castrol LCR Honda) y Luca Marini (Honda HRC Castrol), a un segundo y medio del Top 5. La primera caída llegó en el cuarto giro, protagonizada por Pol Espargaró (Red Bull KTM Tech3).

A la mitad de la carrera, y pese a que en un par de intentos Bagnaia logró recortar algunas décimas sobre el ‘73’, Alex Márquez se mantenía firme y conservaba una ventaja de ocho décimas respecto al italiano y al ‘37’, dando la sensación de que se avecinaba una gran batalla entre ambos en las últimas vueltas.

Sin opciones, a tres segundos del líder, Mir logró superar a Quartararo, quien comenzaba a perder terreno poco a poco, lo que propició la llegada de Morbidelli y del grupo que venía por detrás. Otras caídas comenzaron a presentarse, como las de Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) y el ganador del GP de Australia, Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team).

Cuando faltaban seis vueltas para terminar, Acosta realizó el rebase definitivo sobre ‘Pecco’, abriendo una distancia de casi un segundo en apenas un par de giros, mientras el italiano se quedó rodando solo, en tierra de nadie. Aunque parecía que la lucha se mantendría hasta el final, tras este movimiento las posiciones de podio se consolidaron, con los tres pilotos disfrutando de cómodas ventajas sobre sus perseguidores.

Top 10

En los últimos kilómetros, y tras la caída de Aldeguer, la moto de Bagnaia comenzó a fallar, obligando al piloto italiano a retirarse. Un problema técnico le privó de subir al podio y de cerrar un gran fin de semana tras conseguir la ‘pole’ y la victoria en el Sprint. De esta manera, Mir ocupó el tercer lugar del podio.

Morbidelli y Quartararo completaron el Top 5, con Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) remontando hasta la séptima posición, justo por delante de Marini y Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). El Top 10 lo cerró el rookie Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team). Los pilotos de MotoGP se tomarán unos días de descanso antes de afrontar el último doblete de la temporada 2025.

Resultados oficiales

73 — Alex Márquez — BK8 Gresini Racing MotoGP — 40:09.249 37 — Pedro Acosta — Red Bull KTM Factory Racing — +2.676 36 — Joan Mir — Honda HRC Castrol — +8.048 21 — Franco Morbidelli — Pertamina Enduro VR46 Racing Team — +8.580 20 — Fabio Quartararo — Monster Energy Yamaha MotoGP Team — +11.556 49 — Fabio Di Giannantonio — Pertamina Enduro VR46 Racing Team — +13.060 23 — Enea Bastianini — Red Bull KTM Tech3 — +15.299 10 — Luca Marini — Honda HRC Castrol — +18.738 33 — Brad Binder — Red Bull KTM Factory Racing — +18.932 79 — Ai Ogura — Trackhouse MotoGP Team — +19.256

SV