El piloto neozelandés de RB, Liam Lawson, protagonizó un momento de tensión durante las primeras vueltas del Gran Premio de México 2025, luego de encontrarse con dos comisarios en pista entre la curva 2 y 3 en una situación que pudo terminar en tragedia.

En las imágenes captadas por la cámara a bordo de su monoplaza, se observa cómo Lawson logró esquivar a los oficiales, quienes estaban realizando labores de limpieza tras el caos del arranque, cuando se produjeron los contactos entre Lando Norris, Hamilton, Leclerc y el de Red Bull de Max Verstappen.

Tras el incidente, Lawson expresó su molestia por la situación:

“Obviamente no podemos entender cómo es posible que en una pista activa se permita a los comisarios cruzar corriendo la pista así. Así que, sí, no tengo idea de por qué pasó, pero estoy seguro de que recibiremos alguna explicación”, señaló el piloto.

Al respecto, la FIA señaló que “tras un incidente en la curva 1, se informó a Dirección de Carrera de la presencia de escombros en la pista en el vértice de esa curva. En la vuelta 3, se alertó a los comisarios y se les puso en espera para entrar en la pista y recuperar los escombros una vez que todos los coches hubieran pasado la curva 1”.

Agregó que en cuanto “se hizo evidente que Lawson había entrado en boxes, se anularon las instrucciones de enviar comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Seguimos investigando lo ocurrido después”.

El neozelandés, que tuvo que abandonar la carrera en el primer giro tras un choque con el Williams de Carlos Sainz, calificó el episodio como algo que “no puede volver a suceder”.

Sobre el incidente que lo obligó a abandonar la carrera, el polémico piloto aseguró que se trató de un incidente de carrera:

“No hay mucho que pueda decir. No creo que lo haya hecho intencionalmente. Estoy seguro de que no ha intentado chocar conmigo a propósito, pero es una de esas cosas que suceden. Entiendo completamente que la primera curva en la primera vuelta es caótica, pero todos intentamos estar conscientes de lo que pasa alrededor. No puedes simplemente decidir cortar la chicana sin mirar a tu izquierda, porque me ha golpeado tan fuerte que destrozó todo el costado del piso. Rompí el alerón delantero y eso arruinó nuestra carrera”.

》 ‼️ Comisarios de carrera se metieron para limpiar la pista atravesandose com el vcarb



RADIO DE LIAM��



L: Dios mío, ¿es broma? ¿Acabas de ver eso?



��: si, lo ví



L: Oh dios mio amigo



��: Sí. Bien hecho por evitarlos



L: Podría haberlos matado

pic.twitter.com/D2TN9q39tf — Lawson News (@LawsonOnTheGrid) October 26, 2025

