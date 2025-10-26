Charros de Jalisco barre a los Jaguares en un épico juego

Los Charros de Jalisco firmaron una de esas victorias que quedan grabadas con letras doradas. En un encuentro dramático disputado en el Estadio Panamericano, la novena tapatía vino de atrás y se impuso 7-6 a los Jaguares de Nayarit en 10 entradas, completando la barrida ante una gran entrada en las gradas y consolidándose entre los primeros lugares de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El duelo tuvo tintes de epopeya. Los visitantes estuvieron a un solo strike de llevarse el triunfo en la novena entrada, pero apareció el bate oportuno de Bligh Madris, quien con un cuadrangular de dos carreras encendió el graderío y empató la pizarra 3-3, enviando el juego a los extrainnings y despertando el espíritu combativo que caracteriza al actual campeón del circuito invernal.

Sin embargo, la décima entrada parecía inclinar la balanza a favor de los nayaritas, cuando Marcos Castañon castigó al relevo jalisciense con un jonrón de tres carreras que colocó el marcador 6-3. Pese al golpe anímico, los Charros no se dieron por vencidos y respondieron con una ofensiva demoledora en el cierre del episodio.

Primero, Jared Serna impulsó una con sencillo; después, Mateo Gil conectó un doblete crucial que trajo dos más al plato para empatar el juego 6-6. Con las bases llenas y la tensión al máximo, Michael Wielansky fue golpeado por el relevista Carlos Morales, lo que permitió la carrera del triunfo en los spikes de Gil, desatando la locura en el Panamericano.

En la loma, Ronald Medrano tuvo una salida sólida de seis innings, con apenas dos carreras permitidas y dos ponches. La victoria fue para Gerardo Reyes, mientras que Morales cargó con el revés. Jalisco conectó 11 imparables por ocho de los Jaguares, en un juego sin errores de la visita y con una entrega total del cuadro local.

Con este resultado, los Charros mejoraron su marca a 7-4 y sumaron su segundo walk-off de la temporada, reafirmando el gran momento que atraviesan bajo el mando de Benjamín Gil. Tras la barrida, los tapatíos descansarán el lunes antes de viajar a Mazatlán para enfrentar a los Venados en una nueva serie que promete emociones al por mayor en el Pacífico.

SV