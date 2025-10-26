A pesar de levantar el trofeo en uno de los podios más esperados de la temporada y consolidarse como nuevo líder del campeonato de pilotos, Lando Norris no vivió una celebración completa en el Gran Premio de México 2025. Al finalizar la carrera, el piloto británico fue abucheado por una parte del público reunido en el Estadio GNP, lo que marcó un cierre agridulce para su victoria.Aunque Norris respondió con una sonrisa en ese momento, el tema volvió a surgir durante la tradicional conferencia de prensa posterior a la carrera.“Lando, felicidades por la victoria, pero me preguntaba por los abucheos, ¿te amargaron la victoria?”, le cuestionó uno de los periodistas.El piloto de McLaren contestó con humor: “Me gustan los dulces agridulces”, bromeó antes de adoptar un tono más serio. “No sé por qué son los abucheos, para ser honesto, pero la gente puede hacer lo que quiera, tiene ese derecho y creo que a veces así es el deporte. Lo que tampoco sé es por qué no puedo dejar de reír cuando me abuchean, creo que eso lo hace un poco más entretenido. No es lo que uno quiere y me gustaría que la gente me anime, pero a mí me toca enfocarme en mis cosas”.Norris recordó que esta no es la primera vez que enfrenta este tipo de reacciones. “También pasó en Monza y en otros circuitos”, mencionó.El asunto tomó otro giro cuando un periodista tomó el micrófono para “dar contexto” a los abucheos.“Algunos aficionados creen que te están entregando el campeonato. Al menos en México, de ahí vienen los abucheos”, explicó. “El público pide que devuelvas los tres puntos (del Gran Premio de Italia) donde te dieron la posición por una mala parada en boxes y sacaste tres puntos más que Oscar. ¿Estarías dispuesto a regresarlos?”El semblante de Norris cambió de inmediato.“Que piensen lo que quieran”, respondió con seriedad. “Como equipo, por supuesto, siempre intentamos ser justos. Esos fueron los comentarios que hicimos entonces. Esto fue lo mismo que hace dos años en Budapest, cuando yo pude haber ganado la carrera y no dejar que Oscar volviera a adelantar y ganar la carrera que merecía. La verdad es que no hubo ninguna diferencia”.El británico añadió: “Fue una decisión incorrecta que tomamos como equipo: ponerlo primero a él o a mí primero. Pero, bueno, tienen derecho a pensar lo que quieran, aunque igual que Oscar mereció ganar el año pasado en Budapest, yo merezco estar por delante en Monza. Así de simple”.El origen de la controversia se remonta al Gran Premio de Italia, donde a siete vueltas del final Norris perdió tiempo en una parada en boxes de 5.9 segundos debido a un problema con la rueda delantera izquierda. Ese retraso permitió que Oscar Piastri, quien había ingresado una vuelta antes, lo superara, algo que no estaba previsto en la estrategia del equipo británico.Norris incluso preguntó al muro si existía riesgo de undercut, pero le aseguraron que mantendrían las posiciones. Sin embargo, una vez reincorporado a la pista, llegó la orden de intercambiar lugares, lo que generó inconformidad en Piastri.“Quiero decir, dijimos que una parada en boxes lenta era parte de la carrera, así que realmente no entiendo qué ha cambiado aquí”, reclamó el australiano por radio.Esa tensión interna se ha mantenido desde entonces y volvió a sentirse en México, donde los errores estratégicos y las decisiones de equipo terminaron costándole a Piastri el liderato del campeonato de pilotos, ahora en manos de su compañero Lando Norris.SV