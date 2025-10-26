Juárez vs Puebla (4-4)

En un partido lleno de emociones y goles, Juárez y Puebla, ubicados en los últimos lugares de la tabla, empataron 4-4 en el estadio Olímpico Benito Juárez para abrir la Jornada 15 del Apertura 2025. Los Bravos dejaron escapar una ventaja de 4-2 y tres puntos clave que los acercaban a la Liguilla, mientras que la Franja rescató un valioso empate gracias a Luis Gabriel Rey, autor de un golazo de tiro libre y del tanto del 4-4 al minuto 93. Madson De Souza, Óscar Estupiñán, Guilherme Castilho y Jesús Murillo marcaron por Juárez, pero en los minutos finales Ángelo Araos y Rey arruinaron la fiesta local. Con el resultado, Juárez se mantiene con 20 puntos en novena posición y Puebla suma un empate que sabe a triunfo en su lucha por cerrar con dignidad el torneo.

Mazatlán vs América (2-2)

América apenas rescató un empate 2-2 en su visita a Mazatlán, dejando dudas rumbo a la Liguilla pese a mostrar un buen desempeño. Los dirigidos por André Jardine comenzaron ganando con gol de Kevin Álvarez al minuto 9, pero el conjunto local remontó gracias a Bryan Colula y Mauro Zaleta, quienes marcaron en un lapso de 13 minutos. Cuando parecía que Mazatlán se quedaba con la victoria, Brian Rodríguez salvó a las Águilas con un espectacular tiro libre al 89’. Aunque América ya aseguró su pase a la Fiesta Grande, el resultado podría costarle el segundo lugar si Monterrey vence a Cruz Azul. El equipo capitalino deberá reencontrarse con la contundencia la próxima jornada, cuando reciba a León en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tigres vs Xolos (2-0)

La calidad de Tigres volvió a imponerse en el estadio Universitario, donde vencieron 2-0 a Tijuana con dos golazos que confirmaron su gran momento bajo el mando de Guido Pizarro. Aunque un tanto inicial de Juan Brunetta fue anulado por el VAR, el equipo regiomontano mantuvo el dominio del juego y fue paciente hasta que André-Pierre Gignac abrió el marcador al minuto 60 con una definición precisa. Más tarde, Brunetta brilló con una jugada individual llena de talento para asistir a Ángel Correa, quien sentenció el encuentro al 73’. Con esta sólida victoria, Tigres extendió su racha invicta a 11 partidos y se mantiene en la pelea por el liderato, mientras que Tijuana acumuló su cuarto duelo sin ganar y perdió terreno en la lucha por puestos de Liguilla directa.

León vs Pumas (1-1)

Los Pumas vivieron una auténtica noche de terror en León, donde empataron 1-1 y quedaron prácticamente eliminados del Apertura 2025. El equipo de Efraín Juárez sumó su séptimo partido sin ganar —tres empates y cuatro derrotas— y volvió a evidenciar su falta de contundencia frente al arco. La Fiera se adelantó al minuto 56 con gol de Alfonso Alvarado tras una asistencia de Iván Moreno, aprovechando los errores defensivos universitarios. Aunque Nathan Silva falló un penalti que pudo igualar el marcador, una nueva falta sobre Álvaro Angulo le dio otra oportunidad a los auriazules. José Juan Macías, tras una breve disputa con Adalberto Carrasquilla, ejecutó con calma y empató el duelo. El punto, sin embargo, poco cambia el destino de los Pumas, que podrían confirmar su eliminación la próxima jornada, firmando así otro fracaso en el torneo.

Chivas vs Atlas (4-1)

Con una actuación estelar de Armando “La Hormiga” González, autor de un triplete, Chivas se impuso con autoridad 4-1 sobre Atlas en el Clásico Tapatío y dio un golpe de autoridad rumbo a la Liguilla. El equipo de Gabriel Milito dejó atrás el tropiezo ante Querétaro y mostró una versión contundente en el estadio Akron, donde González marcó al 10’, 29’ y 51’, consolidándose como uno de los máximos goleadores del torneo con 10 tantos. Luis Romo también aportó un gol al 27’, mientras que Mateo García descontó para los Zorros al 63’. Con esta victoria, el Rebaño alcanzó los 23 puntos y se colocó en zona de clasificación directa, reafirmando que no solo aspira, sino que está listo para competir entre los mejores del certamen.

Cruz Azul vs Monterrey (2-0)

Cruz Azul reafirmó su fortaleza como local al vencer 2-0 a Monterrey en Ciudad Universitaria, extendiendo su racha invicta en casa a 24 partidos y consolidándose como uno de los equipos más sólidos. Con goles de Jesús Orozco Chiquete, al filo del descanso, y de Ángel Sepúlveda en el tiempo agregado, La Máquina de Nicolás Larcamón llegó a 32 puntos y se ubicó provisionalmente en la tercera posición. El duelo fue intenso y cargado de fricción desde el inicio, pero la expulsión de Oliver Torres al minuto 25, tras revisión del VAR, marcó el rumbo del encuentro. Rayados resistió con un hombre menos, pero terminó cediendo ante la presión celeste. Con Kevin Mier firme bajo los tres palos y una defensa impenetrable, Cruz Azul mantiene vivas sus aspiraciones de cerrar la fase regular en los primeros lugares, mientras que Monterrey, quinto con 30 unidades, se preparará para un complicado Clásico Regio ante Tigres sin Torres, baja clave por suspensión.

Santos vs Querétaro (3-1)

Santos Laguna derrotó 3-1 a Querétaro y se acercó a la zona de Play-In. Jesús Ocejo abrió el marcador al minuto 22 con un cabezazo tras centro de Ramiro Sordo, quien también provocó el penal del tercer gol. Kevin Palacios amplió la ventaja al 40’ con un potente disparo desde el borde del área, mientras que Aldahir Pérez descontó para Gallos al 61’. Francisco Villalba sentenció desde los once pasos para asegurar la victoria lagunera. Con cinco triunfos en 15 partidos, Santos mantiene vivas sus esperanzas de clasificar si logra vencer a Necaxa y Pachuca en las últimas jornadas. En cambio, Querétaro, decimocuarto con 14 unidades, quedó al borde de la eliminación matemática y podría despedirse oficialmente del torneo la próxima fecha.

Toluca vs Pachuca (2-2)

Atlético San Luis vs Necaxa (3-4)

Así queda la tabla general tras la Jornada 15

Posición Equipo Puntos 1 Toluca 33 2 Tigres 32 3 Cruz Azul 32 4 América 31 5 Monterrey 30 6 Chivas 23 7 Pachuca 22 8 Xolos 21 9 Juárez 20 10 Santos 17 11 Atlético San Luis 16 12 Atlas 16 13 Pumas 15 14 Querétaro 14 15 Mazatlán 13 16 Necaxa 13 17 León 13 18 Puebla 9

SV