A dos jornadas de que concluya la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, la tabla general empieza a definir con claridad a sus contendientes y a los clubes que prácticamente se han despedido de la fase final.

Aunque la disputa por los últimos boletos al Play-In sigue abierta, varios equipos han quedado sin margen real para mantenerse en la pelea .

Equipos sin opciones reales de Liguilla

Con 15 fechas disputadas, cinco escuadras aparecen ya fuera de la contienda por un lugar en la “fiesta grande”, tanto por su posición como por la escasa cantidad de puntos disponibles. En este grupo se encuentran Monterrey y Atlético San Luis, ambos con 15 unidades, pero lejos de los puestos que otorgan acceso al Play-In.

Más comprometida es la situación de Puebla (13 puntos), Mazatlán FC (12) y Santos Laguna (9), equipos que no solo están en el fondo de la clasificación, sino que además dependen de combinaciones prácticamente imposibles para aspirar a la clasificación . Su rendimiento irregular a lo largo del torneo terminó por dejarlos sin margen de reacción en el cierre.

Aspiraciones mínimas y lucha en la parte media

Otros clubes como FC Juárez y Querétaro FC aún conservan posibilidades matemáticas, aunque su panorama es igualmente complejo. Para mantenerse con vida, necesitan cerrar con victorias y esperar una serie de resultados favorables en otros encuentros.

En contraste, la zona media de la tabla continúa en disputa . Equipos como Club América, Tigres UANL y Club Tijuana siguen peleando por mejorar su posición rumbo a la fase final. Así, mientras algunos clubes ya piensan en el siguiente torneo, otros encaran un cierre decisivo en busca de un lugar en la Liguilla.

SV