El duelo entre Monterrey y Tigres promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 16 del Apertura 2025, con un Clásico Regio entre dos conjuntos que se quieren acercarse lo más posible a la cima de la Tabla General. El encuentro se disputará este sábado y contará con transmisión EN VIVO, por lo que aquí te compartimos el horario y los canales donde podrás seguir todas las jugadas y emociones.

Cómo llegan Monterrey vs Tigres a la Jornada 16 de la Liga MX

Rayados de Monterrey tiene 7 puntos más que Chivas y con eso es quinto de la Tabla General; pase lo que pase, no saldrán del Top-5, sin embargo, en el Clásico, más que los tres puntos, está en juego el orgullo de la ciudad.

Con 32 unidades, 2 más que su rival de este fin de semana, Tigres es sublíder general, y aspira a ganar y esperar una caída del Toluca para tomar la punta de la clasificación. También para ellos está el honor en disputa.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Tigres de la J16 - Liga MX

El duelo de la Jornada 16 está programado para este sábado 1 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, donde los rayados recibirá a su rival en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. El compromiso podrá disfrutarse en televisión abierta, restringida, y en plataformas de streaming, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. También podrás mantenerte al tanto del marcador y de los resultados más recientes de la jornada a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 1 de noviembre, 19:05 horas

Sábado 1 de noviembre, 19:05 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

