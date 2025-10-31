El duelo entre Monterrey y Tigres promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 16 del Apertura 2025, con un Clásico Regio entre dos conjuntos que se quieren acercarse lo más posible a la cima de la Tabla General. El encuentro se disputará este sábado y contará con transmisión EN VIVO, por lo que aquí te compartimos el horario y los canales donde podrás seguir todas las jugadas y emociones.Rayados de Monterrey tiene 7 puntos más que Chivas y con eso es quinto de la Tabla General; pase lo que pase, no saldrán del Top-5, sin embargo, en el Clásico, más que los tres puntos, está en juego el orgullo de la ciudad.Con 32 unidades, 2 más que su rival de este fin de semana, Tigres es sublíder general, y aspira a ganar y esperar una caída del Toluca para tomar la punta de la clasificación. También para ellos está el honor en disputa.El duelo de la Jornada 16 está programado para este sábado 1 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, donde los rayados recibirá a su rival en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. El compromiso podrá disfrutarse en televisión abierta, restringida, y en plataformas de streaming, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. También podrás mantenerte al tanto del marcador y de los resultados más recientes de la jornada a través de EL INFORMADOR.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF