El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX arrancará su Liguilla este miércoles, y uno de los duelos de ida programados para este día es el que protagonizarán Monterrey y América. Si quieres ver este encuentro EN VIVO, te dejamos en esta nota la información sobre el horario y las opciones disponibles en canales de televisión o plataformas.

Cómo llegan Monterrey y América a la Liguilla del Apertura 2025

Los Rayados de Monterrey de Sergio Ramos recibirán al América de su compatriota Álvaro Fidalgo, en un esperado duelo de españoles en los cuartos de final del campeonato mexicano.

Aun con la presencia de Ramos, campeón mundial con España en el año 2010, el Monterrey del también entrenador español Domènec Torrent, ha tenido un rendimiento en la zaga por debajo de lo esperado, lo cual deberá resolver si pretende avanzar a la semifinal.

América, dirigido por el brasileño André Jardine, anotó 33 goles en la fase regular, misma cantidad que los regios, pero recibió 11 anotaciones menos, un dato a tomar en cuenta para la serie que ganará el que más goles marque en los dos encuentros, o el América, en caso de empate por haber terminado mejor en la tabla de posiciones.

Torrent intentará a sacar ventaja en su estadio con una ofensiva comandada por el español Sergio Canales y los argentinos Germán Berterame y Lucas Ocampos.

Las Águilas saldrán a no perder para cerrar la serie con aires a favor el sábado en su estadio; con los uruguayos Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, los azulcremas buscarán vulnerar la lastimada defensa rival.

Monterrey suma dos derrotas y un empate en sus tres últimas salidas y el América viene de perder ante el campeón Toluca en la última jornada de la fase regular. Ambos cuadros han aprovechado el descanso de fecha FIFA, además del Play-In, para preparar la serie, de difícil pronóstico.

Esta fase de cuartos de final consta de partidos de ida y vuelta. El pase a las semifinales lo obtendrá el equipo que anote el mayor número de goles en el total de 180 minutos. Si la serie termina en un empate en el marcador global, avanzará el equipo que haya tenido la mejor posición en la tabla durante la fase regular.

El duelo de ida de la Liguilla tendrá lugar este miércoles 26 de noviembre a las 21:10 horas. El encuentro se disputará en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs América

La transmisión del partido de ida de los Cuartos de Final estará disponible a través de televisión abierta, restringida y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 26 de noviembre, 21:10 horas

Miércoles 26 de noviembre, 21:10 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

