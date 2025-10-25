El japonés Yoshinobu Yamamoto brilló en el montículo este sábado al lanzar las nueve entradas del partido, mientras que Will Smith aportó un cuadrangular y tres carreras impulsadas para que los Dodgers de Los Ángeles vencieran 5-1 a los Azulejos de Toronto, nivelando así la Serie Mundial a un triunfo por bando.

Los Dodgers, que buscan defender su título de la MLB, lograron imponerse en uno de los encuentros disputados en el Rogers Centre y ahora viajarán al Dodger Stadium, donde comenzarán el lunes una serie de tres partidos consecutivos dentro del Clásico de Otoño, que se juega al mejor de siete encuentros.

Yamamoto (1-0), quien venía de lanzar un juego completo ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, dominó a lo largo de 9 entradas, permitiendo solo 4 imparables y una carrera, mientras ponchaba a 8 bateadores y retiraba de manera consecutiva a los últimos 19 que enfrentó.

Los Dodgers se adelantaron en la primera entrada gracias a un doble de Freddie Freeman que, con dos outs, permitió anotar a Will Smith frente al abridor de Toronto, Kevin Gausman. Los Azulejos amenazaron con empatar la pizarra en el cierre del primer episodio, pero Yamamoto respondió con ponches clave sobre Vladimir Guerrero Jr. y Daulton Varsho, y controló un elevado de Alejandro Kirk.

Toronto igualó 1-1 en la tercera entrada tras un sencillo de Guerrero Jr. y un elevado de sacrificio de Kirk que permitió a George Springer anotar. Sin embargo, los Dodgers retomaron la ventaja en la séptima entrada con un cuadrangular de Will Smith que rompió la cadena de 17 bateadores retirados por Gausman. Posteriormente, Max Muncy conectó otro jonrón en la misma entrada para ampliar la ventaja a 3-1.

Los Dodgers añadieron dos carreras más en la octava entrada: primero, el cubano Andy Pagés anotó por un picheo descontrolado del relevista Jeff Hoffman con bases llenas, y después Smith impulsó la quinta anotación con un rodado para out forzado que permitió a Shohei Ohtani llegar al plato. Gausman (0-1) lanzó 6.2 entradas de calidad para Toronto, con 4 imparables, 2 carreras y 6 ponches, pero cargó con la derrota.

