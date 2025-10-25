Dieciséis torneos tuvieron que pasar para que las Chivas lograran ganar sus dos clásicos en fase regular. Fue en el Clausura 2017, bajo el mando de Matías Almeyda, la última ocasión en la que el Guadalajara pudo vencer a sus dos máximos rivales, América y Atlas, en una misma campaña. La noche de este sábado, Gabriel Milito replicó lo hecho por su compatriota.

Previo a conseguir su doceavo título, el Rebaño superó a sus dos más grandes adversarios. Primero, se metió a la cancha del estadio Jalisco para derrotar a la academia por 2-1. Posteriormente, recibió a las Águilas en casa para también propinarle un descalabro, pero por la mínima diferencia. Luego de ese certamen, ningún otro entrenador había podido sacar los tres puntos en el Clásico Tapatío y Nacional en una misma campaña dentro de la fase regular.

Ahora, pese a la irregularidad que ha mostrado el Rebaño en el Apertura 2025 y de haber caído ante Querétaro en la jornada anterior, Gabriel Milito consiguió que las Chivas se volvieran a imponer ante las Águilas y los Zorros.

Por si fuera poco, Milito lo consiguió en su torneo de debut como estratega rojiblanco, tal y como lo hizo Matías Almeyda en el Apertura 2015, cuando tomó las riendas del Guadalajara. Hace diez años, el Rebaño se presentó en el estadio Azteca como víctima y, ante todo pronóstico, venció al América por 2-1; mientras que, frente al Atlas le bastó un gol para proclamarse como el ganador en el Clásico Tapatío.

Cabe destacar que, en el Clausura 2023, el serbio Veljko Paunovic también pudo vencer al América y a Atlas en un mismo torneo, sólo que lo consiguió en la Liguilla. A los rojinegros los dejó eliminados en Cuartos de Final y a los azulcremas los venció en Semifinales para clasificarse para el duelo por el campeonato.

Con la goleada de 4-1 ante Atlas y con el triunfo de 1-2 frente al América, Gabriel Milito rompió la racha de ocho años sin que las Chivas consiguieran derrotar a sus acérrimos rivales en fase regular.

