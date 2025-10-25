El Estadio Akron fue testigo de una noche que quedará grabada en la memoria rojiblanca. Bajo un ambiente vibrante, con las gradas teñidas de rojo y blanco, el Guadalajara dio una exhibición de futbol, carácter y orgullo para humillar 4-1 al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Pero más allá del marcador, la historia la escribió un joven: Armando “Hormiga” González, quien con tres zarpazos al corazón rojinegro firmó su “graduación” como figura del Rebaño Sagrado.

Lo de la “Hormiga” González fue poesía pura. Un novato que jugó con la madurez de un veterano y que, como antes Alexis Vega en 2019 y Marco Fabián en 2015, se inscribió en la historia rojiblanca con una actuación de leyenda ante el acérrimo rival. Tres goles en un Clásico no son casualidad: son una proclamación.

Desde el silbatazo inicial, Chivas fue un vendaval. A los 10 minutos, la "Hormiga” abrió el marcador con un toque sutil que desató la euforia en las tribunas. Apenas 17 minutos después, Luis Romo amplió la ventaja con un disparo potente que dejó sin reacción a Camilo Vargas, y dos minutos más tarde, el juvenil volvió a aparecer para anotar su segundo tanto de la noche (29’). En el complemento, con un Guadalajara que jugaba con alegría y precisión, Armando completó su triplete al 51’, aprovechando una defensa del Atlas que naufragó entre errores, pasividad y desesperanza.

El descuento de Mateo García al minuto 63 fue apenas un suspiro para unos Zorros sin alma, incapaces de oponer resistencia ante un rival que los superó en intensidad, táctica y corazón.

Con esta victoria, Chivas llega a 23 puntos, duerme en zona de clasificación directa en el sexto lugar y respira oxígeno puro de cara a la Liguilla. Después del tropiezo ante Querétaro a media semana, el conjunto de Gabriel Milito recuperó la sonrisa y sumó su quinto triunfo en los últimos seis partidos.

El Atlas, en cambio, volvió a las andadas: sin idea, sin futbol y sin entrega. Con apenas 16 unidades, sus esperanzas de Play-In se diluyen como su orgullo en la cancha del Akron, escenario donde una “Hormiga” gigante los devoró sin piedad.

Al Apertura 2025 le restan dos jornadas, el Rebaño Sagrado buscará su clasificación a la Fiesta Grande del futbol mexicano cuando enfrente a Pachuca y Monterrey, seis puntos vitales para los rojiblancos.

En cambio, Atlas deberá medirse a Toluca y Tijuana y obtener los seis puntos si es que quiere soñar con clasificar al Play In. Dos rivales de distinta manufactura, pero con peligrosidad intensa.

ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

19. Diego Campillo

21. José Castillo

17. Luis Romo

5. Brian González

MEDIOCAMPISTAS

6. Omar Govea

(75’ 4.M. Tapias)

28 Rubén González

226. Santiago Sandoval

(65’ 31. Y. Padilla)

DELANTEROS

34. Armando González

(56’ 29. T. Wilke)

10. Efraín Álvarez

(74’ 15. E. Gutiérrez)

25. Roberto Alvarado

(74’ 23. D. Aguirre)

D.T. Gabriel Milito

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

4. Adrián Mora

5. Matheus Doria

13. Gaddi Aguirre

15. Paulo Ramírez

(86’ 27. V. Ríos)

MEDIOCAMPISTAS

199. Sergio Hernández

26. Aldo Rocha

(78’ 19. E. Aguirre)

11. Diego González

(78’ 7. M. Cóccaro)

DELANTEROS

8. Mateo García

(87’ 58. A. González)

32. Uros Durdevic

D.T. Diego Cocca

