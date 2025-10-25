Previo al inicio del Clásico Tapatío en el Estadio Akron, el sonido local pidió a la afición guardar un minuto de aplausos en memoria del ex director técnico mexicano Manuel “Manolo” Lapuente, tras darse a conocer la noticia de su sensible fallecimiento.

Durante la tarde de este sábado, trascendió en redes sociales el deceso del histórico estratega de la Selección Mexicana y uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol nacional, quien murió a los 81 años de edad.

En un emotivo gesto, las aficiones de Chivas y Atlas se unieron en una ovación prolongada para honrar a Lapuente, quien dejó huella en equipos como Puebla, América y Necaxa.

Mientras se desarrollaba el minuto de aplausos, el árbitro Marco Antonio Ortiz dio inicio al encuentro apenas unos segundos después. Pese a ello, buena parte del público en el estadio continuó con el homenaje, aplaudiendo con respeto y admiración hacia el legendario entrenador.

IMAGO7.

SV