La Major League Baseball (MLB) presentó el pasado mes de agosto y de manera oficial el calendario para la temporada 2026; esa información reveló que el Opening Day será este miércoles 25 de marzo y con ello arrancará una nueva campaña en la que los 30 equipos de beisbol volverán a la actividad bajo el formato tradicional de 162 juegos por franquicia.Para este año se mantiene la estructura implementada en los últimos años, con un calendario equilibrado que combina enfrentamientos divisionales, duelos interligas y series que se consideran clásicas rivalidades a lo largo de la temporada regular. La intención de la MLB es mantener la competitividad y el interés de los aficionados desde el arranque de los juegos hasta la recta final.El Opening Day de 2026 tendrá un arranque escalonado, ya que solo dos equipos verán acción en la jornada inaugural: los Giants de San Francisco recibirán a los Yankees de Nueva York en Oracle Park. Además, aun como parte del inicio oficial de la temporada, las otras 28 franquicias disputarán sus primeros encuentros entre el jueves y el viernes.La campaña regular se desarrollará a lo largo de seis meses, con un calendario que se extenderá hasta el 27 de septiembre, fecha en la que concluirá esta fase antes de dar paso a la postemporada.Entre las fechas destacadas de la temporada 2026 están:La temporada 2026 mantendrá el formato utilizado en campañas recientes, donde el boleto a la postemporada se ganará con base en el desempeño acumulado durante el calendario regular. Cada uno de los 30 equipos disputará un total de 162 juegos, organizados en series que alternan entre localía y condición de visitante, lo que permite una evaluación sostenida del rendimiento a lo largo del año.También, el diseño del calendario contempla una distribución más equilibrada de los viajes y los periodos de descanso. Esta planificación busca preservar el nivel de competencia en cada serie y disminuir el impacto del desgaste en los jugadores.(1 solo juego)(Tendrán actividad desde ese día)(Arrancarán actividad, aunque habrá juegos de las series que abrieron el miércoles y el jueves)*Los juegos con canales serán transmitidos en México por televisión de paga o streaming **Con información de MLB.com---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF