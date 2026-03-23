La Major League Baseball (MLB) presentó el pasado mes de agosto y de manera oficial el calendario para la temporada 2026; esa información reveló que el Opening Day será este miércoles 25 de marzo y con ello arrancará una nueva campaña en la que los 30 equipos de beisbol volverán a la actividad bajo el formato tradicional de 162 juegos por franquicia.

Para este año se mantiene la estructura implementada en los últimos años, con un calendario equilibrado que combina enfrentamientos divisionales, duelos interligas y series que se consideran clásicas rivalidades a lo largo de la temporada regular. La intención de la MLB es mantener la competitividad y el interés de los aficionados desde el arranque de los juegos hasta la recta final.

La MLB en 2026: fechas destacadas

El Opening Day de 2026 tendrá un arranque escalonado, ya que solo dos equipos verán acción en la jornada inaugural: los Giants de San Francisco recibirán a los Yankees de Nueva York en Oracle Park. Además, aun como parte del inicio oficial de la temporada, las otras 28 franquicias disputarán sus primeros encuentros entre el jueves y el viernes.

La campaña regular se desarrollará a lo largo de seis meses, con un calendario que se extenderá hasta el 27 de septiembre, fecha en la que concluirá esta fase antes de dar paso a la postemporada.

Entre las fechas destacadas de la temporada 2026 están:

La Mexico City Series de MLB, que tendrá dos juegos entre los Padres de San Diego y los D-backs, el sábado 25 de abril y el domingo 26 de abril. Los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú, dentro del MLB WORLD TOUR.

que tendrá dos juegos entre los Padres de San Diego y los D-backs, el sábado 25 de abril y el domingo 26 de abril. Los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú, dentro del MLB WORLD TOUR. El "Fin de Semana de Rivalidades" regresará del 15 al 17 de mayo, con 11 series entre grandes rivales de Interliga y cuatro enfrentamientos regionales.

regresará del 15 al 17 de mayo, con 11 series entre grandes rivales de Interliga y cuatro enfrentamientos regionales. El Juego de Estrellas , en su edición 96, se celebrará el martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, como parte de los festejos de la independencia de Estados Unidos. Será el primer Juego de Estrellas en Citizens Bank Park, el quinto en la ciudad de Filadelfia y el cuarto organizado por los Phillies. La actividad incluirá el Draft de MLB el sábado 11 de julio; el Juego de Futuras Estrellas; y el Home Run Derby el lunes 13 de ese mes.

, en su edición 96, se celebrará el martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, como parte de los festejos de la independencia de Estados Unidos. Será el primer Juego de Estrellas en Citizens Bank Park, el quinto en la ciudad de Filadelfia y el cuarto organizado por los Phillies. La actividad incluirá el Draft de MLB el sábado 11 de julio; el Juego de Futuras Estrellas; y el Home Run Derby el lunes 13 de ese mes. La MLB tendrá en agosto dos de sus festividades más emblemáticas de la temporada regular: El Clásico de Pequeñas Ligas de MLB, en Williamsport, Pensilvania, y el acontecimiento "MLB en el Campo de los Sueños", que tendrá lugar en Dyersville, Iowa.

No habrá cambios en el formato de partidos de MLB este año

La temporada 2026 mantendrá el formato utilizado en campañas recientes, donde el boleto a la postemporada se ganará con base en el desempeño acumulado durante el calendario regular. Cada uno de los 30 equipos disputará un total de 162 juegos, organizados en series que alternan entre localía y condición de visitante, lo que permite una evaluación sostenida del rendimiento a lo largo del año.

También, el diseño del calendario contempla una distribución más equilibrada de los viajes y los periodos de descanso. Esta planificación busca preservar el nivel de competencia en cada serie y disminuir el impacto del desgaste en los jugadores.

Calendario de MLB - Opening Day 2026

Miércoles 25 de marzo de 2026

(1 solo juego)

New York Yankees vs San Francisco Giants

Jueves 26 de marzo de 2026

(Tendrán actividad desde ese día)

Pittsburgh Pirates vs New York Mets

Chicago White Sox vs Milwaukee Brewers

Washington Nationals vs Chicago Cubs

Minnesota Twins vs Baltimore Orioles

Boston Red Sox vs Cincinnati Reds

Los Angeles Angels vs Houston Astros

Detroit Tigers vs San Diego Padres

Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals

Texas Rangers vs Philadelphia Phillies

Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers | ESPN, Disney+ Premium | 18:30 horas |*

Cleveland Guardians vs Seattle Mariners

Viernes 27 de marzo de 2026

(Arrancarán actividad, aunque habrá juegos de las series que abrieron el miércoles y el jueves)

Athletics vs Toronto Blue Jays | ESPN 2 / Disney+ Premium | 17:07 horas |*

Colorado Rockies vs Miami Marlins

Kansas City Royals vs Atlanta Braves

*Los juegos con canales serán transmitidos en México por televisión de paga o streaming

**Con información de MLB.com

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