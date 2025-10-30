Sigue la actividad del futbol internacional este jueves 30 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 30 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

Cagliari vs Sassuolo | 11:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Pisa Sporting Club vs Lazio | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Partidos hoy jueves 30 de octubre de 2025 – Copa del Rey EN VIVO

Palma del Río CF vs Real Betis | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy jueves 30 de octubre de 2025 – Copa Libertadores EN VIVO

Palmeiras vs LDU Quito (Semifinales) | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy jueves 30 de octubre de 2025 – Copa Sudamericana EN VIVO

Lanús vs Universidad de Chile (Semifinales) | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

