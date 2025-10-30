Charros sufre remontada y cae en el segundo juego ante Mazatlán

Los Charros de Jalisco dejaron escapar una ventaja de cuatro carreras y terminaron cayendo 6-5 ante los Venados de Mazatlán en un juego cardíaco que se definió en diez entradas, correspondiente al segundo de la serie disputado este martes en el estadio Teodoro Mariscal.

El conjunto jalisciense había tomado el control del encuentro desde las primeras entradas con un ataque oportuno que les permitió colocarse 4-0 en la pizarra. Sin embargo, los locales reaccionaron con fuerza en la parte media del duelo, aprovechando errores defensivos y un relevo poco efectivo para igualar el marcador.

La novena comandada por Benjamín Gil tomó una considerable superioridad en entre las entradas uno y dos, destacándose un triple de Jared Serna que produjo dos carreras. Además, un par de outs de sacrificio por parte de Reynaldo Rodríguez y Mateo Gil le permitió a Serna llegar dos veces al plato.

En la parte baja de la segunda entrada, Mazatlán intentó reaccionar con dos anotaciones que le concedieron recortar distancias. Hasta ese momento, todo indicaba que Jalisco lo tenía controlado y, tras cinco innings y dos tercios de labor, Luis Iván Rodríguez se bajó de la lomita con el juego ganado al haber permitido tres rayitas, pero ponchado a seis adversarios.

Sin embargo, el relevo de Jalisco falló. Isaac Jiménez fue el encargado de reemplazar al “Shocker” y fue recibido con un triple de Brayan Quintero que impulsó a tierra prometida a Keven Lamas y Santiago Gómez, con lo que Mazatlán consiguió desatar la euforia en su casa al conseguir darle la vuelta al resultado.

Por su parte, los Charros buscaron revertir la situación, pero su ofensiva se topó con un bullpen mazatleco inspirado que supo cómo contener al vendaval jalisciense. No obstante, Edwin Díaz conectó un jonrón salvador en el octavo capítulo para forzar los extrainnigs y tratar de retomar la ventaja a su favor.

Pero de nada sirvió. En la décima entrada, Gerardo Carrillo fue llamado al relevo con la encomienda de preservar el empate, sin embargo, la victoria mazatleca se definió con un squeeze play, jugada en la que el corredor anota desde tercera tras un toque de sacrificio. Santiago Gómez aprovechó un instante de desconcentración del lanzador y cruzó el plato después del toque ejecutado por Brayan Quintero, sellando así el triunfo para los Venados.

Este jueves 29 de octubre, los Charros estarán obligados a ganar el duelo que definirá al vencedor de la serie. En punto de las 20:00 horas, jaliscienses y mazatecos se verán las caras en el diamante de juego.