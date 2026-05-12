Después de casi dos meses de actividad en la temporada 2026 de las Grandes Ligas , los Atlanta Braves se han consolidado como el equipo más dominante del campeonato, encabezando distintos departamentos estadísticos y perfilándose desde ahora como uno de los principales candidatos al título.

Atlanta presume el mejor récord de la MLB

La novena de Atlanta presume la mejor marca de toda la liga con récord de 28 victorias y 13 derrotas, resultado que además los mantiene en la cima de la Liga Nacional.

El dominio de los Braves también se refleja en sus números colectivos, especialmente a la ofensiva. Lideran las Grandes Ligas en porcentaje de bateo con .270, además de ocupar el primer lugar en carreras anotadas con 228 y en imparables conectados con 383.

Poder ofensivo y pitcheo sólido marcan diferencia

Atlanta también ha destacado por su poder con el bat, al ubicarse como el segundo equipo con más cuadrangulares de la temporada con 57 vuelacercas, sólo detrás de los New York Yankees, que encabezan ese departamento con 64.

En el pitcheo tampoco han mostrado debilidades. Los Braves poseen la mejor efectividad de carreras limpias permitidas de toda la MLB con un sólido 3.14, combinación que explica el gran momento que atraviesa la franquicia.

Dodgers y Mets viven panoramas opuestos

Detrás de Atlanta, los actuales bicampeones, Los Angeles Dodgers, marchan en la cuarta posición de la Liga Nacional con récord de 24-17, aún en zona competitiva, aunque lejos del ritmo impuesto por los Braves.

En contraste, los New York Mets atraviesan un complicado inicio de campaña y se ubican como el peor equipo del viejo circuito con marca de 15-25.

En la Liga Americana, los Tampa Bay Rays lideran con récord de 27-13, apenas por encima de los Yankees, que registran 26-16. Del otro lado aparece Houston Astros, último de la Americana con marca de 16-26.

Mexicanos destacan en el inicio de campaña

En el plano individual, dos peloteros mexicanos han sobresalido durante este arranque de temporada.

Jonathan Aranda se ha convertido en una pieza clave ofensivamente al liderar la Liga Americana en carreras producidas con 32, cifra que además lo coloca dentro del Top 5 de toda la MLB.

Por su parte, Andrés Muñoz continúa consolidándose como uno de los mejores relevistas del beisbol al ubicarse entre los lanzadores con más salvamentos de la campaña, registrando ocho rescates hasta el momento.

Todos los datos corresponden hasta antes de la jornada del martes 12 de mayo de 2026.

EE