A medida que la Copa del Mundo 2026 se perfila en el horizonte, la Selección Mexicana de futbol ha dado un paso administrativo y estratégico fundamental. Javier "El Vasco" Aguirre, en su tercera etapa al frente del Tricolor, ha formalizado ante la FIFA la prelista de 55 futbolistas , cumpliendo con el reglamento que exige esta notificación previa al corte definitivo. Este documento, entregado el pasado 11 de mayo, sirve como el universo de jugadores del cual saldrán los 26 elegidos finales el próximo 1 de junio.

La nota más discordante en esta convocatoria extendida es la ausencia de dos figuras que, en otros procesos, habrían sido inamovibles. Hirving "Chucky" Lozano ha quedado fuera de toda posibilidad mundialista debido a factores disciplinarios y su irregularidad en el San Diego FC. Por otro lado, la juventud de Rodrigo Huescas no estará presente en la justa veraniega, ya que el lateral continúa recuperándose de una rotura de ligamento cruzado.

Aguirre también optó por la cautela médica al excluir a jugadores como Jesús Orozco Chiquete y el guardameta Luis Ángel Malagón, quienes siguen en rehabilitación. No obstante, el estratega mostró un voto de confianza hacia pilares como el capitán Edson Álvarez y Luis Gerardo Chávez , quienes, pese a venir de periodos de inactividad, están integrados en el listado.

La prelista destaca por la abundancia en la portería y la inclusión de talento multicultural. Además de veteranos y figuras consolidadas como Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, el "Vasco" incluyó a tres arqueros más: Álex Padilla, José Antonio Rodríguez y Carlos Moreno, buscando cubrir cualquier contingencia en la posición más sensible del campo.

El proceso de renovación y globalización del Tri se refleja en la presencia de jugadores naturalizados de alto rendimiento como Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame. Asimismo, la captación de talento méxicoamericano es evidente con nombres como Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Richard Ledezma, quienes pelean por un lugar en el corte final.

Actualmente, un grupo de 20 jugadores ya trabaja bajo las órdenes de Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) . Sin embargo, elementos de la Liga MX como Marcel Ruiz y Diego Lainez, aunque no están concentrados hoy, permanecen en la "brújula" del técnico como opciones de último minuto ante posibles lesiones. Con el 1 de junio como fecha límite, la moneda está en el aire; de estos 55 nombres, solo 26 tendrán el privilegio de representar a México en la cita más importante del futbol mundial.

Lista de la Selección Mexicana

Alex Padilla / Athletic Club / Portero Alexei Domínguez / Pachuca / Medio Alexis Gutiérrez / América / Medio Alexis Vega / Toluca / Delantero Álvaro Fidalgo / Real Betis / Medio Antonio Rodríguez / Tijuana / Portero Armando González / Guadalajara / Delantero Brian Gutiérrez / Guadalajara / Medio Bryan González / Guadalajara / Defensa Carlos Acevedo / Santos / Portero Carlos Moreno / Pachuca / Portero Carlos Rodríguez / Cruz Azul / Medio César Huerta / Anderlecht / Delantero César Montes / FC Lokomotiv / Defensa Denzell García / FC Juárez / Medio Diego Lainez / Tigres / Medio Edson Álvarez / Fenerbahce / Defensa Eduardo Águila / San Luis / Defensa Efraín Álvarez / Guadalajara / Medio Elías Montiel / Pachuca / Medio Erick Sánchez / América / Medio Erik Lira / Cruz Azul / Medio Everardo López / Toluca / Defensa Germán Berterame / Inter Miami / Delantero Gilberto Mora / Tijuana / Medio Guillermo Martínez / Pumas / Delantero Guillermo Ochoa / AEL Limassol / Portero Isaías Violante / América / Medio Israel Reyes / América / Defensa Jeremy Márquez / Cruz Azul / Medio Jesús Angulo / Tigres / Defensa Jesús Gallardo / Toluca / Defensa Jesús Gómez / Tijuana / Defensa Johan Vásquez / Genoa / Defensa Jordan Carrillo / Pumas / Medio Jorge Ruvalcaba / NY Red Bulls / Medio Jorge Sánchez / PAOK / Defensa Julián Araujo / Celtic / Defensa Julián Quiñones / Al-Qadisiyah / Delantero Kevin Castañeda / Tijuana / Medio Luis Chávez / Dinamo Moscú / Medio Luis Rey / Puebla / Defensa Luis Romo / Guadalajara / Medio Marcel Ruiz / Toluca / Medio Mateo Chávez / AZ Alkmaar / Defensa Obed Vargas / Atlético Madrid / Medio Orbelín Pineda / AEK Atenas / Medio Ramón Juárez / América / Defensa Raúl Jiménez / Fulham / Delantero Raúl Rangel / Guadalajara / Portero Ricardo Angulo / Toluca / Medio Richard Ledezma / Guadalajara / Defensa Roberto Alvarado / Guadalajara / Delantero Santiago Giménez / AC Milan / Delantero Víctor Guzmán / Monterrey / Defensa

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o— Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

SV