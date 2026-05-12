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México define su prelista de 55 jugadores; el camino final al Mundial 2026

Javier Aguirre presentó la prelista con la que México comenzará su camino rumbo a la Copa del Mundo

Por: Javier Robles

Con el 1 de junio como fecha límite, la moneda está en el aire; de estos 55 nombres, solo 26 tendrán el privilegio de representar a México en la cita más importante del futbol mundial. IMAGO7.

Con el 1 de junio como fecha límite, la moneda está en el aire; de estos 55 nombres, solo 26 tendrán el privilegio de representar a México en la cita más importante del futbol mundial. IMAGO7.

A medida que la Copa del Mundo 2026 se perfila en el horizonte, la Selección Mexicana de futbol ha dado un paso administrativo y estratégico fundamental. Javier "El Vasco" Aguirre, en su tercera etapa al frente del Tricolor, ha formalizado ante la FIFA la prelista de 55 futbolistas, cumpliendo con el reglamento que exige esta notificación previa al corte definitivo. Este documento, entregado el pasado 11 de mayo, sirve como el universo de jugadores del cual saldrán los 26 elegidos finales el próximo 1 de junio.

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La nota más discordante en esta convocatoria extendida es la ausencia de dos figuras que, en otros procesos, habrían sido inamovibles. Hirving "Chucky" Lozano ha quedado fuera de toda posibilidad mundialista debido a factores disciplinarios y su irregularidad en el San Diego FC. Por otro lado, la juventud de Rodrigo Huescas no estará presente en la justa veraniega, ya que el lateral continúa recuperándose de una rotura de ligamento cruzado.

Aguirre también optó por la cautela médica al excluir a jugadores como Jesús Orozco Chiquete y el guardameta Luis Ángel Malagón, quienes siguen en rehabilitación. No obstante, el estratega mostró un voto de confianza hacia pilares como el capitán Edson Álvarez y Luis Gerardo Chávez, quienes, pese a venir de periodos de inactividad, están integrados en el listado.

La prelista destaca por la abundancia en la portería y la inclusión de talento multicultural. Además de veteranos y figuras consolidadas como Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, el "Vasco" incluyó a tres arqueros más: Álex Padilla, José Antonio Rodríguez y Carlos Moreno, buscando cubrir cualquier contingencia en la posición más sensible del campo.

El proceso de renovación y globalización del Tri se refleja en la presencia de jugadores naturalizados de alto rendimiento como Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame. Asimismo, la captación de talento méxicoamericano es evidente con nombres como Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Richard Ledezma, quienes pelean por un lugar en el corte final.

Actualmente, un grupo de 20 jugadores ya trabaja bajo las órdenes de Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Sin embargo, elementos de la Liga MX como Marcel Ruiz y Diego Lainez, aunque no están concentrados hoy, permanecen en la "brújula" del técnico como opciones de último minuto ante posibles lesiones. Con el 1 de junio como fecha límite, la moneda está en el aire; de estos 55 nombres, solo 26 tendrán el privilegio de representar a México en la cita más importante del futbol mundial.

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Lista de la Selección Mexicana

  1. Alex Padilla / Athletic Club / Portero
  2. Alexei Domínguez / Pachuca / Medio
  3. Alexis Gutiérrez / América / Medio
  4. Alexis Vega / Toluca / Delantero
  5. Álvaro Fidalgo / Real Betis / Medio
  6. Antonio Rodríguez / Tijuana / Portero
  7. Armando González / Guadalajara / Delantero
  8. Brian Gutiérrez / Guadalajara / Medio
  9. Bryan González / Guadalajara / Defensa
  10. Carlos Acevedo / Santos / Portero
  11. Carlos Moreno / Pachuca / Portero
  12. Carlos Rodríguez / Cruz Azul / Medio
  13. César Huerta / Anderlecht / Delantero
  14. César Montes / FC Lokomotiv / Defensa
  15. Denzell García / FC Juárez / Medio
  16. Diego Lainez / Tigres / Medio
  17. Edson Álvarez / Fenerbahce / Defensa
  18. Eduardo Águila / San Luis / Defensa
  19. Efraín Álvarez / Guadalajara / Medio
  20. Elías Montiel / Pachuca / Medio
  21. Erick Sánchez / América / Medio
  22. Erik Lira / Cruz Azul / Medio
  23. Everardo López / Toluca / Defensa
  24. Germán Berterame / Inter Miami / Delantero
  25. Gilberto Mora / Tijuana / Medio
  26. Guillermo Martínez / Pumas / Delantero
  27. Guillermo Ochoa / AEL Limassol / Portero
  28. Isaías Violante / América / Medio
  29. Israel Reyes / América / Defensa
  30. Jeremy Márquez / Cruz Azul / Medio
  31. Jesús Angulo / Tigres / Defensa
  32. Jesús Gallardo / Toluca / Defensa
  33. Jesús Gómez / Tijuana / Defensa
  34. Johan Vásquez / Genoa / Defensa
  35. Jordan Carrillo / Pumas / Medio
  36. Jorge Ruvalcaba / NY Red Bulls / Medio
  37. Jorge Sánchez / PAOK / Defensa
  38. Julián Araujo / Celtic / Defensa
  39. Julián Quiñones / Al-Qadisiyah / Delantero
  40. Kevin Castañeda / Tijuana / Medio
  41. Luis Chávez / Dinamo Moscú / Medio
  42. Luis Rey / Puebla / Defensa
  43. Luis Romo / Guadalajara / Medio
  44. Marcel Ruiz / Toluca / Medio
  45. Mateo Chávez / AZ Alkmaar / Defensa
  46. Obed Vargas / Atlético Madrid / Medio
  47. Orbelín Pineda / AEK Atenas / Medio
  48. Ramón Juárez / América / Defensa
  49. Raúl Jiménez / Fulham / Delantero
  50. Raúl Rangel / Guadalajara / Portero
  51. Ricardo Angulo / Toluca / Medio
  52. Richard Ledezma / Guadalajara / Defensa
  53. Roberto Alvarado / Guadalajara / Delantero
  54. Santiago Giménez / AC Milan / Delantero
  55. Víctor Guzmán / Monterrey / Defensa
     

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