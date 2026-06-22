Este lunes 22 de junio, Lionel Andrés Messi Cuccittini se convirtió en el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales. Con ello, Miroslav Klose se quedó atrás con su marca de 16 goles tras el doblete de esta mañana del diez argentino.

El exfutbolista y leyenda de la selección alemana felicitó a Messi y lo celebró como “el mejor futbolista de todos los tiempos”, a quien destacó como un "genio".

Esto dijo Miroslav Klose tras perder su récord como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

"¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!", declaró al 'Süddeutsche Zeitung' alemán.

Klose era el máximo goleador de la historia en el torneo, hasta el inicio de esta edición de 2026.

En la primera jornada, ante Argelia, Messi anotó tres goles para igualarlo con 16 dianas y este lunes, en la segunda, anotó los dos tantos del triunfo de Argentina por 2-0 ante Austria para quedarse solo al frente de la tabla histórica. En una entrevista hace cinco días en el mismo medio, Klose ya intuía que su récord iba a caer en este Mundial.

"Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido", afirmó el delantero, que consideró que el atacante argentino es "un genio".

Así queda la tabla histórica de goleadores en la historia de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina) 18 goles Miroslav Klose (Alemania) 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) 15 goles Gerd Müller (Alemania) 14 goles Kylian Mbappé (Francia) 14 goles Just Fontaine (Francia) 13 goles Pelé (Brasil) 12 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) 11 goles Sándor Kocsis (Hungría) 11 goles Grzegorz Lato (Polonia) 10 goles

Kylian Mbappé al acecho de Messi

A sus 27 años y con la posibilidad de vivir un par de Mundiales más, Kylian Mbappé se posiciona como la amenaza más clara en el futuro de dicha tabla al ser el único futbolista en activo de la lista de diez goleadores en la historia de la Copa del Mundo. El delantero francés podría tener acción en una hora más aproximadamente, cuando Francia enfrente a Irak en su segundo partido del Mundial 2026.

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OB