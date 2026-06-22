Lionel Messi volvió a hacer historia en el Mundial 2026. Con doblete (al 38' y al 90+5'), el capitán argentino comandó el triunfo 2-0 sobre Austria y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del torneo. La Albiceleste quedó además virtualmente clasificada a los dieciseisavos de final.

Ni siquiera un penal fallado detuvo la cita de Messi con la historia. El rosarino desperdició desde los once pasos una oportunidad al minuto 9, luego de una falta de Stefan Posch sobre Lautaro Martínez señalada tras la intervención del VAR, pero terminó siendo el gran protagonista del encuentro.

Así fue el partido en Dallas

En el Estadio de Dallas, la Selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, supo neutralizar la presión alta planteada por el equipo de Ralf Rangnick y terminó imponiendo su ritmo. Con un planteamiento más directo, la "Albiceleste" explotó la movilidad de Lautaro Martínez y, sobre todo, la capacidad de Lionel Messi para aparecer en los momentos clave, una fórmula que terminó marcando la diferencia ante una Austria que nunca logró poner realmente en aprietos a los actuales campeones del mundo.

Después de dos aproximaciones frustradas por el defensa David Alaba, el capitán Lionel Messi encontró finalmente el premio al minuto 38. Facundo Medina envió un pase atrás y Messi, llegando desde segunda línea, definió con precisión para abrir el marcador y sumar un tanto histórico a su extraordinaria carrera.

Austria apenas inquietó en la segunda mitad con un tiro libre de Marcel Sabitzer que resolvió sin problemas Emiliano Martínez. Del otro lado, Alexander Schlager evitó el segundo tanto del rosarino al minuto 66 con una destacada atajada.

Con la ventaja en el marcador, Lionel Scaloni aprovechó para mover el banquillo y dar ingreso a Julián Álvarez, además de comprobar la recuperación de Nicolás Tagliafico. La resistencia austríaca se mantuvo hasta el tiempo añadido, cuando Messi volvió a aparecer.

En el 90+5', el capitán argentino selló la victoria 2-0 con su segundo gol de la tarde, desatando la euforia de los aficionados y estableciendo una nueva marca histórica.

Messi rompe otro récord en los Mundiales

Con su doblete ante Austria, Lionel Messi elevó a 18 su cuenta personal en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo de la FIFA. El capitán argentino dejó atrás los 16 tantos del alemán Miroslav Klose y amplió la diferencia sobre el francés Kylian Mbappé, quien suma 14 anotaciones, pero que todavía tiene la oportunidad de acercarse al encontrarse activo en el Mundial.

La nueva marca del rosarino llegó en una noche redonda para la Albiceleste, que con el triunfo 2-0 en el Estadio de Dallas quedó a un paso de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A sus casi 39 años, Messi volvió a demostrar que su impacto sigue siendo decisivo y añadió otro capítulo a una carrera repleta de récords.

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