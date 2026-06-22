Una Copa del Mundo que se ha vuelto impredecible

México, Estados Unidos y Canadá, con casi dos semanas de albergar el torneo de futbol más grande que existe, han sido testigos de las historias igual de impactantes que se escriben cada día, cada cuatro años, y recuerdan la magia que este deporte trae consigo en los escenarios más importantes.

A pesar de las críticas del nuevo formato, en el que parecía que el espectáculo quedaba “diluido” en cuatro grupos y 16 selecciones más y el “verdadero Mundial” empezaría en instancias más adelantadas, la Fase de Grupos ya le regaló a la afición partidos emocionantes, así como algunas historias de cuento de hadas y superación que han conquistado el corazón del mundo entero.

Inglaterra y Croacia, en la jornada uno del Grupo L, protagonizaron uno de los primeros choques de poder a poder entre dos selecciones talentosas; un juego de ida y vuelta en el que Harry Kane brilló con doblete y los ingleses aseguraron hasta los últimos minutos frente a la insistencia balcánica que quedó cerca de empatar, antes de que la desventaja fuera de dos goles.

Países Bajos y Japón también dieron un recital en sus presentaciones, pasaron del orden al caos en el segundo tiempo donde la reacción nipona hizo que pudieran rescatar un punto frente a los neerlandeses con quienes parece pelearán el liderato. Con menos reflectores, Nueva Zelanda e Irán también dejaron un buen sabor de boca con la exhibición que dieron y que acabó en un emocionante empate a dos goles.

También ha habido marcadores más abultados, donde la calidad individual y colectiva ha salido a flote. La más escandalosa ha sido la de Alemania vs Curazao de 7-1, aunque a pesar de la derrota, los caribeños conmovieron al planeta marcándole su primer gol en la Copa a los tetracampeones.

Canadá también le llenó la canasta a Qatar, Suecia le hizo una manita a Túnez, pero después Países Bajos le pagó con la misma moneda a los vikingos en un partido donde los suecos estuvieron cerca de hacer un marcador más decoroso; Estados Unidos, Japón, Noruega y Suiza son otros equipos que han goleado y, en algunos casos, a naciones que dejaron antes o después mejores actuaciones en lo que va del torneo, generando un certamen volátil y de futuro incierto, pero con las miradas atentas y la emoción a tope por los equipos que pueden alargar su historia de forma inesperada.

Las mejores sorpresas hasta ahora en el Mundial 2026

Cabo Verde vs España y Uruguay

Cabo Verde ha sido la grata sorpresa en las primeras dos jornadas. España, para muchos la próxima campeona del mundo, no pudo atravesar la defensa de los Tiburones Azules y hacerle go la Vozinha; Uruguay perdió la concentración y terminaron empatando a dos tantos y las pequeñas islas africanas no solo tienen dos puntos en su primer Mundial, sino que llegan a la última fecha con serias opciones para avanzar.

Congo vs Portugal

Portugal llegó al verano como uno de los candidatos por los nombres como Cristiano Ronaldo, Vitinha o Bruno Fernandes, entre muchos otros, pero el Congo, un equipo que entró por la vía del repechaje, tenía otros planes en su debut y, tras 52 años, Yoane Wissa marcó el gol con el que terminaron empatando.

Curazao vs Ecuador

En su primer participación en la Copa del Mundo, Curazao se está llevando el corazón y el cariño de los aficionados; abrieron el marcador ante Alemania con un gol que llevó a las lágrimas a su entrenador y ante Ecuador, con talento individual en los mejores equipos, supieron resistir para no encajar un gol y sumar su primer unidad del torneo.

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Qatar vs Suiza

En su Mundial, el seleccionado árabe no hizo un buen papel, convirtiéndose en el segundo anfitrión que no pasa la fase de grupos, pero en su debut ante Suiza este año, los bicampeones de Asia, de forma dramática, con gol en contra y en los últimos segundos, consiguieron el empate y su primer punto de la historia en el torneo.

Bosnia y Herzegovina vs Canadá

Bosnia no es un invitado recurrente a la Copa del Mundo; solo había participado en Brasil 2014, pero este verano, contra Canadá, quedaron cerca de arruinar la presentación de los de la Hoja de Maple en su primer Mundial en casa; sin embargo, no les bastó para sostener la ventaja y acabaron con un punto.

Irán vs Bélgica

Irán hizo una buena actuación ante Nueva Zelanda, pero en la segunda fecha contra Bélgica, un rival de jerarquía con futbolistas de renombre, quedó cerca de la victoria con un gol que no subió al marcador por fuera de juego, sin embargo, han tenido el ímpetu y la garra para hacerle frente a una selección top y sueñan con clasificar por primera vez en su historia.

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AS