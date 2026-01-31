Para las Chivas de Guadalajara, el arranque del Clausura 2026 ha sido, estadísticamente, inmejorable. Tras una vibrante y sufrida victoria de 3-2 sobre el Atlético de San Luis, el Rebaño Sagrado ha alcanzado la marca perfecta: 12 puntos de 12 posibles. Sin embargo, en las entrañas de Verde Valle, el discurso es de una cautela casi quirúrgica. Su director técnico Gabriel Milito, lejos de dejarse seducir por el brillo de la tabla general, ha dejado claro que el proceso y el funcionamiento valen más que cualquier posición momentánea .

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega rojiblanco fue contundente al establecer sus prioridades. "Lo del liderato es anecdótico en este momento para mí, porque no define absolutamente nada", sentenció con frialdad. Para él, la cima no es un destino, sino una circunstancia derivada de un plan trazado desde que se cerró el plantel: "Sí era necesario e importante para nosotros, así lo hablamos durante la pretemporada una vez que llegaron los refuerzos: la importancia de intentar ganar siempre, sobre todo en el comienzo, para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles".

El técnico argentino enfatizó que el éxito actual no es producto del azar, sino de una estructura táctica que busca imponerse con identidad . "Había que hacerlo con argumentos, no por casualidad. El equipo los tiene y los sostiene por muchos momentos", explicó.

El duelo ante San Luis fue un ejemplo de esa dualidad. Tras un inicio errático en el complemento que costó el empate momentáneo, Chivas logró recuperar la ventaja, pero el cierre del partido dejó lecciones pendientes. "Iniciamos mal el segundo tiempo y nos empatan. Después hicimos el 3-2 y, aunque defendimos bien, nos faltó quizás un poco más de juego para generar peligro; es un tema a mejorar", admitió el timonel.

Lo que más destaca del discurso Gabriel Milito es su rechazo a la complacencia. A pesar del paso perfecto, el haber recibido dos anotaciones dolió en el esquema preventivo. "Siempre tenemos como objetivo no recibir goles. Hoy recibimos dos y será el aspecto a corregir. Sea cual sea el resultado, siempre hay cosas positivas y cosas a mejorar; de eso se trata la evolución del equipo", afirmó.

Al final, el mensaje para la afición y el grupo de jugadores es de una exigencia máxima que trasciende los tres puntos . Para este Guadalajara, el marcador es apenas una parte de la historia. "Nosotros no analizamos solo los resultados; analizamos el rendimiento. Vemos qué hicimos bien y qué hicimos mal, independientemente de si ganamos o perdemos", concluyó el estratega.

Ahora, Chivas se enfocará en su siguiente rival, el conjunto de Mazatlán FC, que viene de perder ante Atlas en el Estadio Jalisco, por lo que los cero puntos del cuadro de Sergio Bueno lo hacen peligroso, ya que buscarán sumar a como dé lugar.

SV