Sergio Bueno se queda con buenas sensaciones pese a la derrota en su debut con Mazatlán

Luego de la derrota en su debut al frente del Atlas, el director técnico de Mazatlán, Sergio Bueno, aseguró que se queda con sensaciones positivas, al considerar que su equipo mostró aspectos alentadores y margen de mejora para lo que resta del campeonato.

“El equipo tiene que competir de igual a igual. Asimiló bien el trabajo que realizamos durante estos diez días, en los que buscamos incrementar la intensidad y la dinámica. En ese rubro, logramos emparejar el partido, sobre todo en la segunda parte, ante un rival fuerte, intenso, ordenado y que no deja de luchar”, señaló el estratega.

A pesar del resultado adverso, Bueno reconoció que el descalabro deja aprendizajes importantes , especialmente tras un primer tiempo en el que su equipo sufrió.

“La derrota siempre es incómoda, porque en un arranque aspiras a un mejor resultado, pero también nos deja la sensación de que podemos mejorar de manera importante. El primer tiempo fue incierto; nos faltó intensidad en la presión y en la recuperación, y eso permitió que Atlas encontrara espacios que supo aprovechar”, agregó.

De cara al siguiente compromiso, el técnico se mostró motivado por el reto que representa enfrentar a Chivas, al tratarse de un rival que atraviesa un buen momento en el torneo y que exigirá al máximo a su equipo.

“El siguiente adversario ha tenido un muy buen arranque de campeonato y tiene claro su funcionamiento. Tendremos una semana completa para preparar el partido, y es un reto que debe entusiasmarnos, porque una victoria ante un rival así tendría una repercusión importante para el grupo”, afirmó.

Finalmente, Sergio Bueno reconoció el vínculo especial que mantiene con Atlas , club al que estuvo cerca de regresar en un par de ocasiones y al que guarda un cariño particular por su etapa como entrenador.

“Después de mi etapa en Atlas, tuve un par de invitaciones formales, pero, por distintas circunstancias, no se concretaron. La estancia que tuve en el club fue muy positiva: trabajamos con muchos jugadores de cantera y logramos resultados importantes, llegando a cuartos de final y semifinales. Siempre es especial enfrentar al Atlas; es un club al que le tengo mucho cariño y grandes recuerdos”, concluyó.

SV