El director técnico del Atlas, Diego Cocca, reconoció el interés de Rayados de Monterrey por el delantero Uros Durdevic, aunque dejó en claro que la posible transferencia no depende ni de él ni del club Rojinegro , sino del propio jugador y de la directiva regiomontana.

“El mercado sigue abierto, hay un club interesado y veremos qué decisión se toma. No depende de mí ni del club, depende de ‘Djuka’ y de Monterrey. A mí no me tienen que preguntar”, expresó.

Cocca subrayó el esfuerzo de Durdevic por mantenerse concentrado y responder dentro de la cancha, pese a las múltiples conversaciones y situaciones que no favorecen la tranquilidad del jugador durante la semana.

“Ha tenido muchas charlas y situaciones que no ayudan, y menos en un partido. Aun así, lo hizo muy bien, dejó todo el ruido afuera y pudo marcar un gol que nos ayudó a ganar. Estamos contentos por él y por cómo vamos resolviendo los problemas semana a semana”, señaló.

El técnico argentino también hizo énfasis en el contexto que vive el club y el grupo de trabajo , destacando que, pese a la incertidumbre institucional, el enfoque está puesto únicamente en lo deportivo.

“Somos seres humanos: el cuerpo técnico, el staff y los jugadores estamos en lo mismo. Hay incertidumbre sobre el club, si se vende o no, si llega alguien o no, pero eso no nos ocupa. Lo que nos ocupa es ganar hoy”, afirmó.

En cuanto al desempeño del equipo en el triunfo 2-0 sobre Mazatlán, Cocca reconoció que, si bien Atlas ha aprendido a sacar adelante este tipo de partidos, aún existen aspectos por corregir.

“Antes, estos partidos se perdían y ahora se ganan, pero siempre hay cosas por mejorar. Fuimos imprecisos y pudimos haber hecho más goles. Aun así, hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar, y ahora toca seguir creciendo, porque todavía falta mucho trabajo”, concluyó.

