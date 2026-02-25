Milito no se irá de Chivas por River Plate; el Rebaño lidera la Liga MX

Gabriel Milito seguirá al frente de Chivas. En medio de rumores que colocaban al técnico entre los posibles candidatos para dirigir a un grande de Argentina como River Plate, desde el entorno del Rebaño desmintieron cualquier acercamiento. El periodista de ESPN, Adal Franco, aseguró que estos dichos no tienen sustento y que el estratega está comprometido con el proyecto del Guadalajara.

"Algunas versiones que apuntaban que si River quería a Milito y demás, no les hagan caso, es puro cuento, es pura mentira, Milito está firme y se va a quedar comprometido con el chiverío", dijo el comunicador ayer martes durante el programa "Futbol Picante".

Chivas lidera la Liga MX bajo el mando de Milito

Más allá de los rumores, los números respaldan la continuidad de Gabriel Milito. Tras siete jornadas disputadas, Chivas lidera la Tabla General con 18 puntos, producto de seis victorias y una derrota. El equipo suma 12 goles a favor y 6 en contra, para una diferencia de +6.

El liderato no es casualidad. Chivas ha mostrado equilibrio defensivo, contundencia en ataque y un estilo de juego claro, a decir de los aficionados que vieron al Rebaño sumar seis victorias al hilo.

Sí, River Plate busca técnico, pero no a Milito

Mientras Gabriel Milito lleva por buen camino a Chivas, en Argentina Marcelo Gallardo dirigirá su último partido con River Plate este jueves, cerrando una segunda etapa que él mismo calificó como decepcionante. El estratega expresó su frustración por no haber alcanzado los objetivos planteados.

Con su salida, la directiva del millonario analiza opciones para el banquillo. Entre los nombres que suenan están Eduardo "Chacho" Coudet y Santiago Solari, ambos con pasado en el futbol mexicano. Coudet tuvo experiencia como jugador del San Luis en 2007 y como técnico de Xolos de Tijuana en 2017. Por su parte, Solari militó en Atlante en 2009 y más tarde dirigió al América en 2021, donde destacó en fase regular durante los torneos Clausura y Apertura.

Por ahora, todo indica que Milito continuará en Chivas, equipo que lidera la Liga MX y que apuesta por la continuidad como base de su proyecto deportivo. De momento, para los rojiblancos no hay distracciones, solo la mira puesta en sostener el liderato pese a la derrota de la semana pasada ante Cruz Azul y pelear por el título del Clausura 2026.

